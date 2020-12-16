Когда начнут строить Южный транзит в Новосибирске, стало известно

Реализация проекта позволит иметь дорогу от 4 до 6 полос со скоростью не менее 120 км/ч. Такие показатели позволят пропускать до 120 тысяч автомобилей в сутки.

Южный транзит в обход Новосибирска могут начать строить в 2023 году

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский сообщил о возобновлении работы над проектом Южного транзита, ключевым объектом которого стал Бугринский мост. Вторым этапом реализации южного обхода Новосибирска должно стать строительство автодороги и развязок, общей протяженностью 26 км (вместе с мостом).

«В черте Новосибирска автодорога соответствует магистрали I класса, протяженностью 14,2 км. За городом — это будет дорога IБ технической категории, протяженностью 8 км. Строительство автомобильной дороги Южный транзит возможно начать в 2023 году с завершением работ в 2026-2027 годах», - сообщает пресс-служба правительства региона.

Реализация проекта позволит иметь дорогу от 4 до 6 полос со скоростью не менее 120 км/ч. Такие показатели позволят пропускать до 120 тысяч автомобилей в сутки.

Возобновление строительства Восточного обхода и завершение работ по Южному обходу позволит создать полноценный кольцевой транспортный каркас Новосибирска. Транспорт, минуя городские улицы, свяжет восточные, западные, южные и северные регионы.