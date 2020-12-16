16.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Авто

Когда начнут строить Южный транзит в Новосибирске, стало известно

12:30 16.12.2020 Фото: pixabay.com
2 0

Реализация проекта позволит иметь дорогу от 4 до 6 полос со скоростью не менее 120 км/ч. Такие показатели позволят пропускать до 120 тысяч автомобилей в сутки.

% name% title
Южный транзит в обход Новосибирска могут начать строить в 2023 году

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский сообщил о возобновлении работы над проектом Южного транзита, ключевым объектом которого стал Бугринский мост. Вторым этапом реализации южного обхода Новосибирска должно стать строительство автодороги и развязок, общей протяженностью 26 км (вместе с мостом).

«В черте Новосибирска автодорога соответствует магистрали I класса, протяженностью 14,2 км. За городом — это будет дорога IБ технической категории, протяженностью 8 км. Строительство автомобильной дороги Южный транзит возможно начать в 2023 году с завершением работ в 2026-2027 годах», - сообщает пресс-служба правительства региона.

Реализация проекта позволит иметь дорогу от 4 до 6 полос со скоростью не менее 120 км/ч. Такие показатели позволят пропускать до 120 тысяч автомобилей в сутки.

Возобновление строительства Восточного обхода и завершение работ по Южному обходу позволит создать полноценный кольцевой транспортный каркас Новосибирска. Транспорт, минуя городские улицы, свяжет восточные, западные, южные и северные регионы.

трасса южный обход
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Облегчит жизнь водителям?

Аноним, 16 декабря 2020 12:43
гадала бабка как в девках была. Про Восточный объезд слышу....учился еще в школе, а сейчас на пенсии
Аноним, 16 декабря 2020 12:59
НВР:
Хорошо бы чтобы начали строить, а то запаса ширины у Бугринского моста хоть отбавляй, работает только на 10-20% нагрузке. Да и транзитного транспорта бы поубавилось, хотя практически все транспортные компании заезжают в сам Новосибирск, так как это один из крупных логистических центров с распределительными складами.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Медсестре-садистке, швырявшей 3-летнюю девочку в туберкулезной больнице Новосибирска, вынесли приговор
14:07 16-12-2020
Медсестре-садистке, швырявшей 3-летнюю девочку в туберкулезной больнице Новосибирска, вынесли приговор
«Солнечную корону» увидели жители Земли во время полного затмения. Смотрите видео
14:00 16-12-2020
«Солнечную корону» увидели жители Земли во время полного затмения. Смотрите видео
Бердск10 000 рублей в декабре 2020: О записи на госуслугах о путинской выплате, и ждать ли денег к Новому году 2021, ответили в ПФР
13:55 16-12-2020
10 000 рублей в декабре 2020: О записи на госуслугах о путинской выплате, и ждать ли денег к Новому году 2021, ответили в ПФР
Какие отношения регулируются семейным правом
13:50 16-12-2020
Какие отношения регулируются семейным правом
Запретил выгонять из транспорта детей без масок Губернатор Травников
13:33 16-12-2020
Запретил выгонять из транспорта детей без масок Губернатор Травников
Закроют еще один госпиталь для пациентов с коронавирусом в Новосибирске
13:30 16-12-2020
Закроют еще один госпиталь для пациентов с коронавирусом в Новосибирске
БердскНовые претенденты на кресло мэра Бердска: Евгений Калганов и Алексей Шабин поборются за должность главы. Кто еще в списке на 16 декабря? 1
13:23 16-12-2020
Новые претенденты на кресло мэра Бердска: Евгений Калганов и Алексей Шабин поборются за должность главы. Кто еще в списке на 16 декабря?
Инсульт признаки: Как организм сигнализирует об опасности
13:20 16-12-2020
Инсульт признаки: Как организм сигнализирует об опасности
Пообещал драться за Белоруссию «до последнего омоновца» Лукашенко
13:15 16-12-2020
Пообещал драться за Белоруссию «до последнего омоновца» Лукашенко
Тряхнуло не слабо: произошло землетрясение магнитудой 5,3 близ Курил
13:14 16-12-2020
Тряхнуло не слабо: произошло землетрясение магнитудой 5,3 близ Курил