Новые претенденты на кресло мэра Бердска: Евгений Калганов и Алексей Шабин поборются за должность главы. Кто еще в списке на 16 декабря?

До конца приема документов на конкурс остался всего лишь 1 день.

На кресло мэра в Бердске уже много претендентов

Осталось 2 дня до завершения приема документов на должность главы Бердска. Уже завтра - 17 декабря - последний день приема документов. Кто заявился на мэрское кресло сегодня, 16 декабря, сообщил спикер горсовета Бердска и член конкурсной комиссии Владимир Голубев:

- Пятый человек сдал документы, но не все. Это Павел Эдуардович Калганов. Также сегодня подал документы Алексей Николаевич Шабин.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за один день до окончания приема заявок от желающих сесть в мэрское кресло обозначились шесть претендентов — действующий глава Евгений Шестернин, бывший чиновник Александр Трушакин, Сергей Синяев, Наталья Слесарева, Павел Калганов и Алексей Шабин. Правда, Наталья Слесарева и Павел Калганов подали еще не все документы. Это они могут сделать до 17 декабря включительно.

Как выберут мэра Бердска

С 4 декабря конкурсная комиссия начала прием заявок от кандидатов на пост главы Бердска. Претенденты на высший муниципальный пост могут приносить документы по 17 декабря включительно с 10.00 до 16.00 в кабинет №34 администрации города (ул. Горького, 9). Справки по телефону аппарата Совета депутатов — 8 (383-41) 3-17-11.

Решение о сроках каждого этапа выборов мэра депутаты определили на сессии, прошедшей 27 ноября, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Собственно конкурс по отбору кандидатур на должность главы в виде письменного теста на знание законодательства в сфере муниципального управления пройдет 25 декабря в 9.00 часов в актовом зале мэрии.

После тестирования, прошедшие в следующий этап претенденты будут заслушаны конкурсной комиссией, которая выберет не менее двух кандидатов на пост мэра. Эти кандидатуры в тот же день рассмотрят депутаты на внеочередной сессии Совета. И путем тайного голосования выберут нового главу Бердска. В мэрское кресло сядет тот, кто получит наибольшее число депутатских голосов.

Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" спикер горсовета и председатель конкурсной комиссии Владимир Голубев, для избрания необходимо, чтобы за кандидата проголосовало не менее 17 депутатов — половина от списочного состава плюс один. В противном случае комиссия будет вынуждена признать конкурс несостоявшимся, а Совет депутатов должен будет объявить новый конкурсный отбор.

Напомним, что в 2015 году, когда впервые в Бердске применили схему назначения главы по конкурсу и победил Шестернин, было 14 претендентов. Возглавить город 5 лет назад хотели люди в возрасте от 37 до 63 лет - от массажиста до пенсионера ФСБ, чиновников и доктора наук.

Евгений Шестернин, срок полномочий которого истек 26 ноября 2020 года, 1 декабря официально заявил об участии в "предвыборной гонке". Его желание поддержали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и бердский депутатский корпус. Шестернин по Уставу остается управлять городом до того момента, как депутаты на сессии тайным голосованием выберут мэра. Это произойдет 25 декабря.