16.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Новые претенденты на кресло мэра Бердска: Евгений Калганов и Алексей Шабин поборются за должность главы. Кто еще в списке на 16 декабря?

13:23 16.12.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
1 0

До конца приема документов на конкурс остался всего лишь 1 день.

% name% title
На кресло мэра в Бердске уже много претендентов
Сюжет: Выборы мэра-2020
% name% title

Новые претенденты на кресло мэра Бердска: Евгений Калганов и Алексей Шабин поборются за должность главы. Кто еще в списке на 16 декабря?"Пускай это кухарка, повариха, техничка, можно исправить все, самое главное желание, а я хочу": Почему Наталья Слесарева пошла в мэры БердскаЕщё 32 новостей

Осталось 2 дня до завершения приема документов на должность главы Бердска. Уже завтра - 17 декабря - последний день приема документов. Кто заявился на мэрское кресло сегодня, 16 декабря, сообщил спикер горсовета Бердска и член конкурсной комиссии Владимир Голубев:

- Пятый человек сдал документы, но не все. Это Павел Эдуардович Калганов. Также сегодня подал документы Алексей Николаевич Шабин.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за один день до окончания приема заявок от желающих сесть в мэрское кресло обозначились шесть претендентов — действующий глава Евгений Шестернин, бывший чиновник Александр Трушакин, Сергей Синяев, Наталья Слесарева, Павел Калганов и Алексей Шабин. Правда, Наталья Слесарева и Павел Калганов подали еще не все документы. Это они могут сделать до 17 декабря включительно.

Как выберут мэра Бердска

С 4 декабря конкурсная комиссия начала прием заявок от кандидатов на пост главы Бердска. Претенденты на высший муниципальный пост могут приносить документы по 17 декабря включительно с 10.00 до 16.00 в кабинет №34 администрации города (ул. Горького, 9). Справки по телефону аппарата Совета депутатов — 8 (383-41) 3-17-11.

Решение о сроках каждого этапа выборов мэра депутаты определили на сессии, прошедшей 27 ноября, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Собственно конкурс по отбору кандидатур на должность главы в виде письменного теста на знание законодательства в сфере муниципального управления пройдет 25 декабря в 9.00 часов в актовом зале мэрии.

После тестирования, прошедшие в следующий этап претенденты будут заслушаны конкурсной комиссией, которая выберет не менее двух кандидатов на пост мэра. Эти кандидатуры в тот же день рассмотрят депутаты на внеочередной сессии Совета. И путем тайного голосования выберут нового главу Бердска. В мэрское кресло сядет тот, кто получит наибольшее число депутатских голосов.

Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" спикер горсовета и председатель конкурсной комиссии Владимир Голубев, для избрания необходимо, чтобы за кандидата проголосовало не менее 17 депутатов — половина от списочного состава плюс один. В противном случае комиссия будет вынуждена признать конкурс несостоявшимся, а Совет депутатов должен будет объявить новый конкурсный отбор.

Напомним, что в 2015 году, когда впервые в Бердске применили схему назначения главы по конкурсу и победил Шестернин, было 14 претендентов. Возглавить город 5 лет назад хотели люди в возрасте от 37 до 63 лет - от массажиста до пенсионера ФСБ, чиновников и доктора наук.

Евгений Шестернин, срок полномочий которого истек 26 ноября 2020 года, 1 декабря официально заявил об участии в "предвыборной гонке". Его желание поддержали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и бердский депутатский корпус. Шестернин по Уставу остается управлять городом до того момента, как депутаты на сессии тайным голосованием выберут мэра. Это произойдет 25 декабря.

выборы конкурс мэр совет депутатов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кто станет мэром Бердска?

Аноним, 16 декабря 2020 13:41
НВР: С учётом таких кандидатов, отдал бы предпочтение Шестернину и не дай бог такого как Калганов П.Э., хоть он и местный...

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Медсестре-садистке, швырявшей 3-летнюю девочку в туберкулезной больнице Новосибирска, вынесли приговор
14:07 16-12-2020
Медсестре-садистке, швырявшей 3-летнюю девочку в туберкулезной больнице Новосибирска, вынесли приговор
«Солнечную корону» увидели жители Земли во время полного затмения. Смотрите видео
14:00 16-12-2020
«Солнечную корону» увидели жители Земли во время полного затмения. Смотрите видео
Бердск10 000 рублей в декабре 2020: О записи на госуслугах о путинской выплате, и ждать ли денег к Новому году 2021, ответили в ПФР
13:55 16-12-2020
10 000 рублей в декабре 2020: О записи на госуслугах о путинской выплате, и ждать ли денег к Новому году 2021, ответили в ПФР
Какие отношения регулируются семейным правом
13:50 16-12-2020
Какие отношения регулируются семейным правом
Запретил выгонять из транспорта детей без масок Губернатор Травников
13:33 16-12-2020
Запретил выгонять из транспорта детей без масок Губернатор Травников
Закроют еще один госпиталь для пациентов с коронавирусом в Новосибирске
13:30 16-12-2020
Закроют еще один госпиталь для пациентов с коронавирусом в Новосибирске
БердскНовые претенденты на кресло мэра Бердска: Евгений Калганов и Алексей Шабин поборются за должность главы. Кто еще в списке на 16 декабря? 1
13:23 16-12-2020
Новые претенденты на кресло мэра Бердска: Евгений Калганов и Алексей Шабин поборются за должность главы. Кто еще в списке на 16 декабря?
Инсульт признаки: Как организм сигнализирует об опасности
13:20 16-12-2020
Инсульт признаки: Как организм сигнализирует об опасности
Пообещал драться за Белоруссию «до последнего омоновца» Лукашенко
13:15 16-12-2020
Пообещал драться за Белоруссию «до последнего омоновца» Лукашенко
Тряхнуло не слабо: произошло землетрясение магнитудой 5,3 близ Курил
13:14 16-12-2020
Тряхнуло не слабо: произошло землетрясение магнитудой 5,3 близ Курил