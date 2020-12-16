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Падение на льду довело экс-замглавы новосибирской таможни до суда за мошенничество

12:00 16.12.2020 Фото: pixabay.com
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Одновременно его обвиняют в том, что он помешал двум кандидатам в получении социальных выплат для покупки или строительства жилья.

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В Новосибирске перед судом предстанет бывший заместитель начальника Сибирского таможенного управления

Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника Сибирского таможенного управления. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования).

По версии следствия, в феврале 2020 года обвиняемый во время игры в хоккей с шайбой на ледовой площадке получил травму руки. При обращении в медицинское учреждение и при проведении по данному факту служебного расследования он умышленно исказил обстоятельства, время и место получения травмы, указав, что получил ее при исполнении своих служебных обязанностей. Указанные действия явились основанием для направления комиссией в страховую компанию пакета документов, на основании которых обвиняемым получена страховая выплата в размере свыше 870 тыс. рублей.

Кроме того, являясь председателем комиссии Сибирского таможенного управления по рассмотрению вопросов предоставления сотрудникам управления и членам их семей, а также гражданам, уволенным со службы в таможенных органах, единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения, из иной личной заинтересованности воспрепятствовал в 2019 году получению 2 кандидатами социальных выплат на сумму свыше 8 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Заельцовский районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.

Источник: genproc.gov.ru

злоупотребление должностными полномочиями таможня
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