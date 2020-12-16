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Закроют еще один госпиталь для пациентов с коронавирусом в Новосибирске

13:30 16.12.2020 Фото: pixabay.com
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В начале декабря Минздрав Новосибирской области сообщил о закрытии трех инфекционных госпиталей для пациентов с COVID-19, работающих на базе трех медучреждений региона, в том числе родильного дома и гинекологической больницы.

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Хирургический корпус Городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 2 до конца года приступит к работе по профилю
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Хирургический корпус Городской клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 2 в Новосибирске, перепрофилированный для приема пациентов с коронавирусной инфекцией в середине октября, до конца года приступит к работе по профилю. Решение связано со стабилизацией ситуации с COVID в регионе, сообщил во вторник в пресс-центре министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Ранее в связи с ростом числа заразившихся в Новосибирске под инфекционные госпитали были перепрофилированы областной кардиодиспансер, больница скорой помощи, родильный дом, госпиталь ветеранов войн, а также два федеральных медучреждения. В середине ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала высокий уровень заболеваемости в Новосибирской области.

"У нас есть стабилизация, сегодня был очередное заседание оперативного штаба под председательством губернатора Новосибирской области. Чтобы комфортно пройти новогодние праздники медицинской службе, нам необходимо обратно перепрофилировать хирургический корпус второй больницы скорой медицинской помощи. < ...> Мы приняли решение", - сказал Хальзов.

Он отметил, что, если ситуация не изменится в ближайшие дни, то в скором времени медучреждение вернется к оказанию неотложной помощи по хирургии и травматологии. Хирургический корпус БСМП № 2 останется единственным учреждением, кого коснется перепрофилирование до конца года, добавил Хальзов.

В начале декабря Минздрав Новосибирской области сообщил о закрытии трех инфекционных госпиталей для пациентов с COVID-19, работающих на базе трех медучреждений региона, в том числе родильного дома и гинекологической больницы.

По данным оперативного штаба на утро 15 декабря, в области зарегистрировано более 25 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. С 11 октября в регионе число заразившихся за сутки впервые за последние два месяца превысило 100 человек. До конца года в области действует режим повышенной готовности, в рамках которого введен ряд ограничений. В частности с 00:00 до 08:00 запрещена работа ресторанов и ночных клубов, кроме кафе в аэропортах, гостиницах и на вокзалах.

COVID-19 коронавирус пандемия
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