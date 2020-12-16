Потребовал срочных объяснений по ситуации с Навальным от России Помпео

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву.

Майк Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России объяснений по поводу ситуации с Алексеем Навальным. Об этом он заявил в интервью журналисту Бену Шапиро, передает ТАСС.

В частности, Помпео попросили прокомментировать сообщения о якобы неоднократной попытке отравить Навального. Госсекретарь ответил, что американская сторона продолжает оценивать информацию, в том числе и то, что уже знает.

«Мы были одними из первых, кто подверг критике эту невероятно злонамеренную деятельность и потребовал, чтобы Россия объяснила нам, как именно это произошло, кто это сделал. Мы все еще ждем этих ответов», — добавил он.

О том, что что блогера Алексея Навального пытались «отравить» два раза, ранее сообщило британское издание со ссылкой на анонимные источники в западных разведках. Вторая попытка якобы была предпринята, пока Навальный находился в коме.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня его лечили в омской больницы, а после перевезли в клинику в Берлине. Немецкие специалисты заявили об отравлении оппозиционера веществом из группы «Новичок». Российские медики при обследовании не нашли следов ядов в организме пациента.