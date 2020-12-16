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Может, Алексей Миллер газифицирует наш "Ветеран" МО

11:51 16.12.2020
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В 1995 г. бывший премьер министр В.С. Черномырдин своим решением сократил наш авиационный полк в Остафьево и отдал наш аэродром ГАЗПРОМУ. Несколько сот офицеров остались без работы.

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Вячеслав:

Уважаемый Владимир Владимирович, в 1995 г. бывший премьер министр В.С. Черномырдин своим решением сократил наш авиационный полк в Остафьево и отдал наш аэродром ГАЗПРОМУ. Несколько сот офицеров остались без работы, мы организовали садоводческое товарищество ВЕТЕРАН МО. Многие из уволенных сейчас живут в своих садовых домиках, постоянно зимой топим печки углем, соляркой, дровами. В качестве компенсации, может, Алексей Миллер газифицирует наш ВЕТЕРАН МО. Ближайший газифицированное поселение Петровская Слобода 200 метров от нашего ВЕТЕРАНА МО и 3 км. от аэродрома ГАЗПРОМА. С уважением, ветеран В.С.РФ п/п-к запаса Яковишин Вячеслав Иванович.

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