В 1995 г. бывший премьер министр В.С. Черномырдин своим решением сократил наш авиационный полк в Остафьево и отдал наш аэродром ГАЗПРОМУ. Несколько сот офицеров остались без работы.

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Вячеслав:

Уважаемый Владимир Владимирович, в 1995 г. бывший премьер министр В.С. Черномырдин своим решением сократил наш авиационный полк в Остафьево и отдал наш аэродром ГАЗПРОМУ. Несколько сот офицеров остались без работы, мы организовали садоводческое товарищество ВЕТЕРАН МО. Многие из уволенных сейчас живут в своих садовых домиках, постоянно зимой топим печки углем, соляркой, дровами. В качестве компенсации, может, Алексей Миллер газифицирует наш ВЕТЕРАН МО. Ближайший газифицированное поселение Петровская Слобода 200 метров от нашего ВЕТЕРАНА МО и 3 км. от аэродрома ГАЗПРОМА. С уважением, ветеран В.С.РФ п/п-к запаса Яковишин Вячеслав Иванович.

От редакции:

Свои вопросы Владимиру Путину вы можете задать на сайте “Москва-Путину”, пройдя по ссылке.

