Предложили необычный способ запускать спутники в космос в "Роскосмосе"

Космическую пушку" выгодно отличает от других способов неракетного доступа в космос то, что она является в принципе реализуемой уже на современном техническом уровне.

Впервые эта идея была высказана Жюлем Верном в научно-фантастическом романе "Из пушки на Луну" в 1865 году"

Специалисты головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш предлагают запускать малые спутники снарядами-носителями из электромагнитных пушек, следует из материалов, опубликованных в журнале "Вестник НПО имени Лавочкина".

"На наш взгляд, время от времени целесообразно оценивать старые идеи доступа в околоземное космическое пространство с точки зрения современных технологических возможностей. К одной из таких идей относится создание наземных систем динамического ускорения массы. Впервые эта идея была высказана Жюлем Верном в научно-фантастическом романе "Из пушки на Луну" в 1865 году", - говорится в докладе.

"Однако то, что в то время было фантастикой, может получиться сейчас, когда стали доступны новые технологии и материалы, которых не было 150 лет назад. "Космическую пушку" выгодно отличает от других способов неракетного доступа в космос то, что она является в принципе реализуемой уже на современном техническом уровне", - отмечают ученые "Роскосмоса".



Одним из вариантов такого запуска спутников назван линейный рельсотрон, который представляет собой пусковой ствол (вакуумная труба с рельсовым разгонным устройством и снарядом-носителем со спутником), расположенный на горе высотой 2-3 километра, и электростанцию мощностью 10 мегаватт.