16.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Предложили необычный способ запускать спутники в космос в "Роскосмосе"

15:30 16.12.2020 Фото: pixabay.com
0

Космическую пушку" выгодно отличает от других способов неракетного доступа в космос то, что она является в принципе реализуемой уже на современном техническом уровне.

% name% title
Впервые эта идея была высказана Жюлем Верном в научно-фантастическом романе "Из пушки на Луну" в 1865 году"

Специалисты головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш предлагают запускать малые спутники снарядами-носителями из электромагнитных пушек, следует из материалов, опубликованных в журнале "Вестник НПО имени Лавочкина".
"На наш взгляд, время от времени целесообразно оценивать старые идеи доступа в околоземное космическое пространство с точки зрения современных технологических возможностей. К одной из таких идей относится создание наземных систем динамического ускорения массы. Впервые эта идея была высказана Жюлем Верном в научно-фантастическом романе "Из пушки на Луну" в 1865 году", - говорится в докладе.
"Однако то, что в то время было фантастикой, может получиться сейчас, когда стали доступны новые технологии и материалы, которых не было 150 лет назад. "Космическую пушку" выгодно отличает от других способов неракетного доступа в космос то, что она является в принципе реализуемой уже на современном техническом уровне", - отмечают ученые "Роскосмоса".

Одним из вариантов такого запуска спутников назван линейный рельсотрон, который представляет собой пусковой ствол (вакуумная труба с рельсовым разгонным устройством и снарядом-носителем со спутником), расположенный на горе высотой 2-3 километра, и электростанцию мощностью 10 мегаватт.

космос пушка спутник
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Получится?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Судьям заморозят индексацию окладов на 2021 года
15:50 16-12-2020
Судьям заморозят индексацию окладов на 2021 года
Вернулся из-за "российских кибератак" советник Трампа из Европы
15:45 16-12-2020
Вернулся из-за
Более 15 лет не могу оформить землю под гаражом в собственность. Путин, помоги
15:41 16-12-2020
Более 15 лет не могу оформить землю под гаражом в собственность. Путин, помоги
Предложили необычный способ запускать спутники в космос в "Роскосмосе"
15:30 16-12-2020
Предложили необычный способ запускать спутники в космос в
Дать приоритет при поступлении в профильные вузы хотят детям полицейских и росгвардейцев хотят депутаты Госдумы
15:20 16-12-2020
Дать приоритет при поступлении в профильные вузы хотят детям полицейских и росгвардейцев хотят депутаты Госдумы
Не смогли юридически обосновать новые правила для «безмасочников» в «Аэрофлоте»
15:15 16-12-2020
Не смогли юридически обосновать новые правила для «безмасочников» в «Аэрофлоте»
БердскЗадолжал почти 5 млн рублей налогов житель Бердска
15:14 16-12-2020
Задолжал почти 5 млн рублей налогов житель Бердска
БердскЧто за хитрая игра по выбору ОДМ затевается в мэрии Бердска, ответила вице-мэр Жанна Шурова
15:14 16-12-2020
Что за хитрая игра по выбору ОДМ затевается в мэрии Бердска, ответила вице-мэр Жанна Шурова
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются 29
15:13 16-12-2020
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
Сломал нос и изнасиловал свою сестру продавец ноутбуков
15:00 16-12-2020
Сломал нос и изнасиловал свою сестру продавец ноутбуков