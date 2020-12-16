Цитокиновый шторм это

Мы знаем о многих цитокинах, об их способностях активировать и дезактивировать целые процессы. Мы изучали цитокиновый шторм в контексте ВИЧ-инфицированных больных и осложненной беременности.

В ходе мероприятия обсуждались проблемы тяжелого течения болезни, цитокинового шторма, ингибирования IL-6, новые алгоритмы ведения больных в стационаре

В 2020 году состоялась вторая онлайн-конференция «Covid-19» «Как остановить цитокиновый шторм».

В ходе мероприятия обсуждались проблемы тяжелого течения болезни, цитокинового шторма, ингибирования IL-6, новые алгоритмы ведения больных в стационаре, проблемы выбора оптимального времени для начала патогенетической терапии.

Ниже приведены ответы экспертов на наиболее важные, сложные и актуальные вопросы, поднимаемые на конференции.

Никонов Е.Л.: С момента нашей последней телеконференции произошли достаточно значимые изменения, мы больше не ориентируемся на ПЦР диагностику COVID-19. В настоящее время диагноз коронавирусной инфекции ставится на основании КТ легких, лабораторных анализов и наличия лихорадки.

Мазус А.И: В продолжение разговора в отношении цитокинового шторма. Ведется активная работа с блокаторами IL-6 и есть интересные данные для обсуждения.

Алгоритмы лечения больных COVID-19, выбор оптимального времени для начала патогенетической терапии.

Д. С. Фомина: Презентация.

Я бы хотела обратить внимание на лечение пациентов с COVID-19 Тоцилизумабом.

Данный препарат имеется у нас в клинике (протокол одобрен Департаментом здравоохранения города Москвы)

При обследовании пациентов проводилось стандартное физикальное исследование с оценкой степени тяжести состояния. Для оценки состояния использована новейшая шкала NEWS (National Early Warning Score), рекомендованная к использованию для пациентов с COVID-19.

Выполняется компьютерная томография легких для выявления пневмонии, а также проводятся лабораторные исследования (стандартные и ПЦР) для выявления хронических патологий и оценка ЧДД, ЧСС, АД, SpO2.

Для оценки поражения легких при визуализации на КТ используется 4 значимая шкала (СT-1; CT-2; CT-3; CT-4). ( Усовершенствованная 3 значимая шкала)

Для отобранных больных подбирается тактика лечения.

У пациентов со степенью поражения CT-1 без факторов риска проводится инфузионная и противовоспалительная терапия.

У пациентов с поражением легких 1 степени (CT-1) и 2 и более факторами риска, начинаем лечение с гидроксихлорохина, с возможностью дальнейшей комбинации с азитромицином.

К данной терапии можно добавить препарат Калетра (лопинавир+ритонавир). В данной ситуации мы используем азитромицин с целью иммуномодуляции, а не его бактериальных свойств.

Тактика выбранного лечения зависит от оценки состояния легких на КТ и факторов риска, согласно протоколу. Если терапия не эффективна, то стоит назначить Тоцилизумаб.

Накоплен опыт лечения 77 пациентов при помощи Тоцилизумаба.

Согласно рекомендациям, мы начинали лечение пациентов с COVID-19 Тоцилизумабом, когда они находятся на ИВЛ. Однако мы считаем, что данные сроки лечения не компетентны. Мы считаем, что данный препарат лучше использовать как можно раньше, если стандартный алгоритм лечения не эффективен. Таким образом, появляется шанс, что симптомы быстрее купируются. Преимущества раннего применения Тоцилизумаба – это снижение риска присоединения бактериальной флоры и снижение доли пациентов, которые нуждаются в ИВЛ. Необходимо проанализировать полученные результаты, мы можем набрать контроль-группу с такими же клиническими проявлениями и КТ-рисунком, но не лечившиеся Тоцилизумабом, чтобы сравнить исход.

Юрген Рокштро: у нас у всех достаточно ограниченный опыт в изучении данного вопроса, вследствие, небольшого количества пациентов.

Предвестники цитокинового шторма.

Леонид Марголис: Цитокиновый шторм это очень грозное осложнение, важно выявление его ранних предвестников, чтобы не доводить до стадии, когда необходимо серьезное медикаментозное лечение. В нашей лаборатории на протяжении многих лет изучаются цитокины и цитокиновое высвобождение следствием которого является непосредственно цитокиновый шторм.

Мы не можем не отдать должное цитокиновой сети. Мы знаем о многих цитокинах, об их способностях активировать и дезактивировать целые процессы. Мы изучали цитокиновый шторм в контексте ВИЧ-инфицированных больных и осложненной беременности. Многие цитокины взаимодействуют в первую очередь друг с другом, поэтому когда их изучат по отдельности могут быть отрицательно-положительные или отрицательно-отрицательные результаты.

При изучении преэклампсии и тяжелых родов изучались кривые цитокинового ряда, на которых отчетливо видно их взаимосвязь, а самое главное – все связи пересекались в центре (как круг). Я предлагаю выделить основные цитокины и посмотреть, может быть они и есть предвестники цитокинового шторма, чтобы начать более раннюю и адекватную лекарственную терапию.

Майкл Ледерман: Возможно, необходимо использовать таргентные схемы диагностики+лечения с определенными цитокинами. Что является предиктором - нужно изучать корреляцию между IL-6 и D-димером, ферритином, СРБ, исследовать также в плазме не только IL-6, но и IL-1, так как он более устойчивый. Это позволить более точно спрогнозировать начало цитокинового шторма.

Леонид Марголис: У нас есть мультиплекс анализов для измерения 33-36 цитокинов и небольшого количества 25 микролитров. Система действительно очень сложна, и должна быть изучена медицинскими информатиками, она может предоставить дополнительную информацию о ранних предвестниках цитокинового шторма.

Исследование предвестников цитокинового шторма.

Васильева Е.Ю.:

Мы планируем начать это испытание на базе больницы № 52 с Фоминой Д.Д. и Лысенко М.А. . Планируем запустить анализ панели на 41 цитокин, проводить исследования с первого дня госпитализации и вплоть до выписки участвующих пациентов.

О значении IL-1β

Цыганова Е.В.: Презентация

О значении IL-1β, который может принимать участие в синдроме цитокинового шторма

В патогенезе гриппа IL-1β связан с цитокиновым штормом, приводящим к тяжелым осложнениям и смерти. Также этот цитокин является медиатором воспаления легких и фиброза легких.

Здесь можно увидеть потенциальные показания для блокаторов интерлейкина-1.

Вопрос: «Что вы думаете о таких препаратах, как блокаторы интерлейкина-1; Можно ли использовать их среди пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии?».

Майкл Ледерман: я вижу список ингибиторов, из которых Анакинра является хорошим ингибитором IL-1, есть также Канакинумаб, который имеет более длительный период полувыделения. Оба из них являются моноклональными препаратами, которые блокируют фактически IL. Силтуксимаб является блокатором IL-6. Тоцилизумаб является блокатором рецепторов ИЛ-6. Сарилумаб - это тоже блокатор рецепторов. И Кевзара – это Сарилумаб.

Юрген Рокштро: Если говорить о лечении гиперцитокинемии ("цитокиновый шторм") - может начаться взаимодействие на различных уровнях цитокиновых путей. Эти препараты, потенциально были бы в определенной степени перспективны. Может одной из групп в исследовании давать какой-то из этих препаратов чтобы сравнить с Тоцилизумабом. Все из перечисленных препаратов выглядят многообещающе в отношении лечения гиперцитокинемии.

Майкл Ледерман: Раз уж мы не знаем, что здесь выступает движущим фактором и регулятором. Здесь перечислены на самом деле очень хорошие схемы. И при таком раскладе каждый получает что-то, и, по крайней мере, вы будете знать, какая из двух стратегий, которые вы сравниваете, более ценна.

Юрген Рокштро: Моя идея заключается в том, что вы дадите Тоцилизумаб в качестве золотого стандарта ( у вас уже есть отчеты о случаях, которые показывают улучшения ). А в контрольной группе применяется другой препарат .

Майкл Ледерман: мульти-панельные выделения цитокинов в жидкостях, таких как плазма, а также влияние на иммунные клетки, моноциты, T-клетки, натуральных киллеров, возможно, другие будут очень ценными.

Майкл Ледерман: Мне нравится, предложение взять два разных препарата, сравнивать Тоцилизумаб с одним из них, потому что можно получить гораздо больше от клинического исследования.

Майкл Ледерман: мне нравится подход, когда всё делается сразу, потому что мы находимся в чрезвычайной ситуации.

Предложение взять два разных препарата, сравнивать Тоцилизумаб с одним из них, потому что таким образом вы получите гораздо больше от клинического исследования.

Фомина Д.С.: У меня есть некоторые опасения по поводу пациентов с сопутствующими заболеваниями.

Майкл Ледерман: Вы предлагаете исключить людей с определенными сопутствующими заболеваниями.

Фомина Д.С.: Нет, я думаю, что, если мы включим пациентов с определенными сопутствующими заболеваниями, в которые также вовлечены цитокины, которые мы обсуждаем, мы не раскроем истинную картину, которая имеет место быть при COVID. Это тогда уже будет некая комбинация.

Майкл Ледерман: Я думаю, что это справедливые замечание и опасения. Но я считаю, что величина воздействия, таких как сахарный диабет на цитокины, в которых мы заинтересованы довольно скромные, в сравнение со степенью влияния у больных с COVID.

Юрген Рокштро: Позвольте мне добавить, в настоящее время здесь есть преимущество, что большинство препаратов, которые есть в вашем списке, все лекарства уже лицензированы, и у нас есть огромный опыт применения при других заболеваниях.

К счастью, мы уже имеем огромный опыт назначения (в том числе в сочетании) тех препаратов, которые Вы перечислили. Все это, безусловно, большой плюс для нас.

Материал подготовлен при содействии

Международного учебно-методического центра



Медицинского института Российского университета дружбы народов.

Источник: mosgorzdrav.ru