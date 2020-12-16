Пора работать самим: в два раза снизилось количество мигрантов за 2020 год в России

В России почти в два раза снизилось количество мигрантов

Количество мигрантов в России в настоящее время составляет около 6 миллионов человек, сообщили в МВД России.

В ведомстве уточнили, что обычно эта цифра может достигать 11 миллионов человек.

"В Российской Федерации ежегодно находится от 9 до 11 миллионов иностранных граждан. В этом году их численность постепенно снижалась и в настоящее время составляет примерно 6 миллионов человек (6,3 миллиона)", — говорится в ответе на соответствующий запрос.



При этом разрешение на временное проживание или вид на жительство есть у около миллиона человек, подчеркнули в МВД.Также в ведомстве добавили, что большинство учтенных трудовых мигрантов работают по патентам."По состоянию на 1 ноября 2020 года на основании патентов в Российской Федерации осуществляют трудовую деятельность 1,3 миллиона иностранных граждан (в аналогичном периоде прошлого года — 1,7 миллиона), 85 тысяч имеют разрешения на работу. С гражданами государств-членов Евразийского экономического союза заключено 368 тысяч (508 тысяч) трудовых или гражданско-правовых договоров", — отметили в МВД.Кроме того, сообщается, что самая многочисленная категория иностранных граждан в России — это трудовые мигранты в крупных городах и экономических центрах.