Ответит ли на "ужасные" вопросы горожан и депутатов о медицине Бердска главврач ЦГБ Алла Дробинская 17 декабря в мэрии, стало известно

На сессии депутатов 17 декабря будет присутствовать главврач Бердска Алла Дробинская

Главврач ЦГБ Алла Дробинская ответит на вопросы связанные с заболеваемостью и коронавирусом на долгожданной сессии депутатов 17 декабря в 09.00 в Бердске.

Как стало известно, свой доклад Алла Николаевна проведет в рамках информационного часа в актовом зале мэрии. По завершении доклада будут заданы вопросы. На встрече разрешено присутствовать администрации и СМИ. Горожан в связи с ограничительными мерами по коронавирусу запускать не будут.

О том, что в медицине полный провал и к главному врачу Бердска вопросов больше, чем ответов все поняли уже давно. Доказательством служат высказывания народных избранников на заседании комитета депутатов по ЖКХ, транспорту, городскому хозяйству и благоустройству 3 декабря.

- Пандемия, к которой мы оказались не готовы, происходит в масштабах города. Вообще как у нас в обеспечении медицинскими услугами в Бердске в перспективе? Сейчас это у нас все провалилось. Это ведь, тоже я считаю, часть плана социально-экономического развития Бердска. Вот сейчас я считаю у нас провал полный,- высказался депутат Михаил Гоголь.

Поддержал мнение коллег и депутат Николай Сычев.

- Меня удивляет то, что в информационном часе главврач Дробинская будет нас информировать о ситуации в Бердске с ковидом, а не о состоянии бердской медицины. От СМИ, из других источников мы получаем информацию о ситуации с ковидом в мире, в стране, в области, в Бердске. А сложившаяся в Бердске ситуация с ковидом пришла от всей системы сложившегося управления в бердском здравоохранении. Я настаиваю на том, чтобы Дробинская дала нам отчет о состоянии бердской медицины. Ковид пришел, можно сказать, неожиданно. Это такой удар по медицине. Можно сказать своеобразно, что идут военные действия только без оружия в этом здравоохранении. Сразу выявились и все недостатки российской медицины. В Советском Союзе здравоохранение, да было более социальное, чем наше, а сейчас мы видим и какая кадровая политика. Ее надо менять. Врачей надо поддерживать. У нас всегда в Советском Союзе было, что врач и учитель - это святое. Сейчас их снова надо восстановить. Учитель дает духовное здоровье. Врач дает физическое здоровье. Доктор и консультирует, и все делает, человеку помогает. У нас проблемы: кадровая политика, финансирование здравоохранения, обеспечение оборудованием. У нас в хирургическом отделении на Микрорайоне рентген-кабинет не работает. Человек руку сломал, а проверить что случилось не может, так как кабинет не работает. Ну, это же не дело. Дробинская - руководитель. Я тоже отработал руководителем больше 40 лет и главврачу надо с людьми находить точки взаимоотношения. Я понимаю, что у каждого есть срывы, но это ее подчиненные - это ее опора. Она - лицо всего здравоохранения. Кадровую политику надо перестраивать, менять в условиях этого мнения. Тем более, что ее подчиненные, как солдаты. Команды нужно давать понятные, чтобы люди понимали и не возмущались. Например, я к кардиологу не мог попасть весной из-за пандемии. Сейчас я узнал, что кардиолог болеет. Я не возмущаюсь в этом деле. Ну, один кардиолог болеет, что же. Мое спасение то, что у меня жена еще врач, а что делать другим смертным?- спросил депутат Николай Сычев.

Напомним, что завтра на сессии 17 декабря, народные избранники примут бюджет и план экономического развития города на 2021 год, утвердят планы по приватизации, исполнению наказов избирателей и своей работы на следующий год. Депутаты обсудят и обращение к председателю правительства России Михаилу Мишустину - они попросят сохранить право на получение повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности лицам, проработавшим более 30 лет в сельском хозяйстве, при выезде за пределы сельской местности.В этот день состоится и конкурс по отбору кандидатур на должность главы в виде письменного теста на знание законодательства в сфере муниципального управления.