Учителя, готовьтесь к отпуску 56 дней и повышению зарплаты. Выступили за надбавки депутаты от КПРФ

Депутаты от КПРФ предлагают ввести для российских учителей 56-дневный оплачиваемый отпуск, а также повышенные оклады и надбавки. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму и есть в распоряжении «Парламентской газеты».
Согласно документу, независимо от должности и места работы педагогу устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск, который продлится 56 дней.
Устанавливается, что минимальный оклад для преподавателей в вузах не может быть меньше 140% среднемесячной зарплаты в регионе, а для остальных педагогов — не менее 70%.
КПРФ предлагает также доплачивать и за каждого школьника, обучающегося «свыше нормативной наполняемости класса на первое число каждого месяца». Предполагается, что выплаты составят три процента от оклада. Педагогам хотят выплачивать и ежемесячную компенсацию для обеспечения в том числе книгами. Она составит 10 процентов должностного оклада.
Среди других предложений — установить продолжительность преподавательской работы за ставку зарплаты. Документ устанавливает, что для школьных учителей и педагогов, например школ искусств, она составит 18 часов в неделю. При реализации основных и дополнительных профессиональных образовательных программ — 720 часов в год.
Вводятся требования к размеру средней зарплаты педагогов государственных и муниципальных образовательных организаций на одну ставку. К примеру, для воспитателей детских садов он быть выше среднего по региону, но не ниже среднего по стране.
Правительство России законопроект не поддержало. В официальном отзыве кабмина, в частности, говорится, что для реализации закона потребуются дополнительные бюджетные средства.
«В нарушение статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации источник и порядок финансирования новых расходных обязательств не определены», — подчеркнули в Правительстве.
Источник: pnp.ru