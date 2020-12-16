Учителя, готовьтесь к отпуску 56 дней и повышению зарплаты. Выступили за надбавки депутаты от КПРФ

Минимальный оклад для преподавателей в вузах не может быть меньше 140% среднемесячной зарплаты в регионе, а для остальных педагогов — не менее 70%.

КПРФ предлагает ввести для учителей 56-дневный отпуск и новые надбавки

Депутаты от КПРФ предлагают ввести для российских учителей 56-дневный оплачиваемый отпуск, а также повышенные оклады и надбавки. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму и есть в распоряжении «Парламентской газеты».

Согласно документу, независимо от должности и места работы педагогу устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск, который продлится 56 дней.

Устанавливается, что минимальный оклад для преподавателей в вузах не может быть меньше 140% среднемесячной зарплаты в регионе, а для остальных педагогов — не менее 70%.



Предлагается установить и новые надбавки. За классное руководство и кураторство студенческих групп они составят не менее 5 тысяч рублей, за учёные степени доктора наук — 15 тысяч рублей, а за кандидатские степени — 8 тысяч рублей.

КПРФ предлагает также доплачивать и за каждого школьника, обучающегося «свыше нормативной наполняемости класса на первое число каждого месяца». Предполагается, что выплаты составят три процента от оклада. Педагогам хотят выплачивать и ежемесячную компенсацию для обеспечения в том числе книгами. Она составит 10 процентов должностного оклада.

Среди других предложений — установить продолжительность преподавательской работы за ставку зарплаты. Документ устанавливает, что для школьных учителей и педагогов, например школ искусств, она составит 18 часов в неделю. При реализации основных и дополнительных профессиональных образовательных программ — 720 часов в год.

Вводятся требования к размеру средней зарплаты педагогов государственных и муниципальных образовательных организаций на одну ставку. К примеру, для воспитателей детских садов он быть выше среднего по региону, но не ниже среднего по стране.

Правительство России законопроект не поддержало. В официальном отзыве кабмина, в частности, говорится, что для реализации закона потребуются дополнительные бюджетные средства.

«В нарушение статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации источник и порядок финансирования новых расходных обязательств не определены», — подчеркнули в Правительстве.

Источник: pnp.ru