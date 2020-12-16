Тараканы во сне, по мнению Ванги, могут предвещать как плохое, так и хорошее - все зависит от их количества.

Если вам приснились тараканы - не беда

Если вам приснились тараканы - не беда. Мы расскажем, что значит по сонникам, если ночью вам привиделись эти насекомые.

К чему снятся тараканы по соннику Миллера

Вам снится таракан? Это значит, что в текущий момент времени у вас нет никаких поводов для тревог: проблемы, которые беспокоили вас в последнее время, вы скоро благополучно сможете самостоятельно разрешить (аналогично Миллер толкует сон, в котором тараканы плавают в еде. А вот поедание паразитов символизирует дурные привычки, которые вы хотите скрыть от людей).

Если насекомых много, то сложности будут связаны с вашей профессиональной деятельностью. Приложите нужные усилия, и вас будет обеспечено материальное вознаграждение или даже повышение.

Уничтожение тараканов во сне (даже если их становится все больше) сулит грядущие хлопоты, но они обернутся радостью для вас.

Когда наяву вы будете бояться принять судьбоносное решение, во сне вы будете видеть ловлю тараканов.

Большой таракан во сне связан с мыслями, не дающими вам покоя. Но на самом деле поводов для волнений у вас нет.

Тараканы во сне разбегаются, когда вы входите в темное помещение и включаете свет? Откажитесь от сомнительных удовольствий - это только пойдет вам на пользу.

Видеть во сне тараканов: сонник Ванги

Тараканы во сне, по мнению Ванги, могут предвещать как плохое, так и хорошее - все зависит от их количества. Одно насекомое означает, что в сложной ситуации придется рассчитывать только на себя, близкие люди не станут поддерживать. А вот большое количество вредителей прорицательница толкует как хороший знак, обещающий продвижение по карьерной лестнице и прибыль.

Убить таракана во сне - к значительным переменам в жизни, таким как поступление в вуз, большое путешествие,

судьбоносная встреча. Просто дохлые тараканы призывают вас расслабиться - проблемы уже позади. Если их очень много, то в обозримом будущем произойдет событие, которое повлияет на вашу дальнейшую жизнь. Аналогичным образом Ванга толкует сон о живых тараканах в квартире.

Если таракан ползет по телу - вы попадете в неловкую ситуацию, справиться с ней поможет только находчивость; по стене к потолку - к неожиданной большой денежной награде; по наклонной поверхности - тоже к деньгам, но в меньшем количестве (это же означает и ловля тараканов).

К чему снятся тараканы во сне женщине?

Дохлые предвещают появление в ее жизни ухажера, который окажется непорядочным. Огромные, пытающиеся напасть или покусать - к замечаниям или сплетням, порожденным завистью. Рыжие или белые - к лишним хлопотам, пустым обещаниям (не рассказывайте никому о своих планах и не рассчитывайте ни на кого), а также к появлению в жизни плохих людей, способных подорвать вашу репутацию или финансовое положение. Черный таракан, наоборот, к появлению новых знакомых, с помощью которых можно будет улучшить благосостояние. А вот если в одном сне встретятся черные тараканы и пауки, то и женщинам, и мужчинам нужно готовиться к появлению интриганов в ближайшем окружении.

Исламский сонник: таракан

Если вам снится таракан - ждите радостных новостей и событий.

К чему снятся тараканы по соннику Фрейда

Фрейд соотносит всех мелких насекомых с детьми. Поэтому снится таракан тем, кто мечтает обзавестись потомством. А вот людям с проблемами в интимной сфере, с бесплодием будут сниться мертвые вредители. Когда человек во сне убивает тараканов, это говорит о скрытом влечении к несовершеннолетним. Если он делает это с особой жестокостью - то о тяге к садизму. Другое толкование сна, в котором вы давите таракана - к измене со стороны любимого человека, к обманутым надеждам. Если во сне вы прихлопнули насекомое на своем теле, то наяву вы рискуете попасть в ситуацию, за которую вы долго будете испытывать чувство стыда.

Эзотерический сонник: таракан

Видеть во сне тараканов - получить прибыль или совершить интересные покупки. Большое количество тараканов сулит стабильность и достаток, но если насекомых слишком много, то пора задуматься об избавлении от лишних вещей в доме. Если приснившиеся тараканы имеют необычный вид, то составители эзотерического сонника советуют проверить уровень радиации в квартире или поискать, нет ли у вас вещей с отрицательной энергетикой.

К чему снятся тараканы по соннику Нострадамуса

Нострадамус считал, что того, кому приснились тараканы, ждет выигрыш в лотерею или в азартной игре. Помимо этого, спящего может посетить нежданный, но очень полезный гость.

Есть у снов про тараканов и негативное толкование: если вы обнаружите насекомое в тарелке с едой, то вам стоит опасаться опасаться завистников. Чтобы вам удалось реализовать свои планы, лучше ни с кем ими не делитесь. Сновидение может быть и отражением происходящего наяву. Когда человек хочет сохранить семью, во сне он будет ловить тараканов.

Кстати, сонник Хассе согласен с мнением Нострадамуса, что тараканы снятся к выигрышу, а также к зависти, если насекомое попало в еду. Рассматривает мисс Хассе и другую ситуацию во сне, связанную с этими паразитами. Тараканы, бегающие в санузле, предвещают перемены в жизни и улучшение финансовой ситуации. Как и авторы эзотерического сонника, ясновидящая советует проверить дом на наличие заряженных негативной энергией предметов, если вам приснились огромные тараканы.

Тараканы во сне по соннику Цветкова

Приснившийся таракан - предвестник богатого гостя. Но если насекомое ползет по вашей одежде, старайтесь больше уделять внимания работе и ответственнее относиться к своим обязанностям, иначе вам не избежать к выговору от начальства. Если же таракан во сне ползет по занавеске, то уделите внимание собственному здоровью, пройдите обследования, отдохните на природе.

Комментарий психолога

Мария Хомякова (@maria_psy_art), психолог, арт-терапевт, сказкотерапевт:

Удивительно, но в символическом пространстве таракан представлен совершенно отличительным от своей бытовой ипостаси.Образ черного таракана связан с достатком, с богатством, с возможностью множить блага. И здесь можно говорить и о материальном приумножении, о деньгах, и о росте бытового достатка, благоустройства, например – о расширении жилья, плодовитости, обустройстве квартиры.Обращаясь к древним историям, можно узнать, что черный таракан был весьма почитаем, выступал хранителем домашнего скота.Также нельзя не отметить живучесть таракана и главную его животную особенность — быть незаметным. Такие качества требовались древним воинам и охотникам, да и сейчас были бы нелишними.

Источник: kp.ru