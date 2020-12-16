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Нашла антитела к коронавирусу у 50% пациентов в Сибири «Инвитро». Сколько процентов в Новосибирской области, узнайте

17:15 16.12.2020 Фото: pixabay.com
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Новосибирская область самый высокий пик «волны» коронавируса уже прошла.

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«Инвитро» нашла антитела к COVID  у 50% пациентов в Сибири и на Урале
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Нашла антитела к коронавирусу у 50% пациентов в Сибири «Инвитро». Сколько процентов в Новосибирской области, узнайтеРазвеяли распространенный миф о коронавирусе ученыеЕщё 874 новостей

К росту показателей привел осенний всплеск заболеваемости. Однако, отмечают эксперты, по этим данным нельзя делать выводы о доле переболевших в Сибири и на Урале. А разница с Москвой и Петербургом объясняется охватом тестирования.

У пациентов из Сибири и с Урала, которые проходили в лабораториях «Инвитро» тестирование на антитела к коронавирусной инфекции, доля положительных результатов превышает 50%. Об этом РБК сообщили в медицинской компании.

Первая пятерка городов Сибири по показателю среднего суточного процента положительных результатов в декабре выглядит так:

Новосибирск — 62%;
Красноярск — 58%;
Омск — 56%;
Барнаул — 55%;
Иркутск — 54%.
Ситуация в городах Урала, по данным «Инвитро», схожая:

Екатеринбург — 52%;
Челябинск — 57%;

Тюмень — 53%;
Магнитогорск — 57%;
Сургут — 52%.
Что же касается результатов тестирования на антитела в столицах, здесь ситуация выглядит иначе. Так, в Москве с мая текущего года было выполнено больше 286 тыс. тестов. Положительными из них оказались 17,7%. Средний суточный показатель положительных результатов в декабре составил 30%.

В Санкт-Петербурге за тот же период сделано 101 тыс. тестов на антитела, четверть (25%) из них оказалось положительными. Средний суточный процент положительных результатов за последний месяц — 38%.

Источник: РБК

COVID-19 коронавирус пандемия
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