Нашла антитела к коронавирусу у 50% пациентов в Сибири «Инвитро». Сколько процентов в Новосибирской области, узнайте

К росту показателей привел осенний всплеск заболеваемости. Однако, отмечают эксперты, по этим данным нельзя делать выводы о доле переболевших в Сибири и на Урале. А разница с Москвой и Петербургом объясняется охватом тестирования.
У пациентов из Сибири и с Урала, которые проходили в лабораториях «Инвитро» тестирование на антитела к коронавирусной инфекции, доля положительных результатов превышает 50%. Об этом РБК сообщили в медицинской компании.
Первая пятерка городов Сибири по показателю среднего суточного процента положительных результатов в декабре выглядит так:
Новосибирск — 62%;
Красноярск — 58%;
Омск — 56%;
Барнаул — 55%;
Иркутск — 54%.
Ситуация в городах Урала, по данным «Инвитро», схожая:
Екатеринбург — 52%;
Челябинск — 57%;
Магнитогорск — 57%;
Сургут — 52%.
Что же касается результатов тестирования на антитела в столицах, здесь ситуация выглядит иначе. Так, в Москве с мая текущего года было выполнено больше 286 тыс. тестов. Положительными из них оказались 17,7%. Средний суточный показатель положительных результатов в декабре составил 30%.
В Санкт-Петербурге за тот же период сделано 101 тыс. тестов на антитела, четверть (25%) из них оказалось положительными. Средний суточный процент положительных результатов за последний месяц — 38%.
Источник: РБК