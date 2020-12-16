Нашла антитела к коронавирусу у 50% пациентов в Сибири «Инвитро». Сколько процентов в Новосибирской области, узнайте

«Инвитро» нашла антитела к COVID у 50% пациентов в Сибири и на Урале

К росту показателей привел осенний всплеск заболеваемости. Однако, отмечают эксперты, по этим данным нельзя делать выводы о доле переболевших в Сибири и на Урале. А разница с Москвой и Петербургом объясняется охватом тестирования.

У пациентов из Сибири и с Урала, которые проходили в лабораториях «Инвитро» тестирование на антитела к коронавирусной инфекции, доля положительных результатов превышает 50%. Об этом РБК сообщили в медицинской компании.

Первая пятерка городов Сибири по показателю среднего суточного процента положительных результатов в декабре выглядит так:

Новосибирск — 62%;

Красноярск — 58%;

Омск — 56%;

Барнаул — 55%;

Иркутск — 54%.

Ситуация в городах Урала, по данным «Инвитро», схожая:

Екатеринбург — 52%;

Челябинск — 57%;



Тюмень — 53%;Магнитогорск — 57%;Сургут — 52%.Что же касается результатов тестирования на антитела в столицах, здесь ситуация выглядит иначе. Так, в Москве с мая текущего года было выполнено больше 286 тыс. тестов. Положительными из них оказались 17,7%. Средний суточный показатель положительных результатов в декабре составил 30%.

В Санкт-Петербурге за тот же период сделано 101 тыс. тестов на антитела, четверть (25%) из них оказалось положительными. Средний суточный процент положительных результатов за последний месяц — 38%.

Источник: РБК