Как найти телефон если он выключен

В некоторых ситуациях телефон реально найти, даже когда он выключен

Бум на сотовые телефоны остался в прошлом. Сегодня трубки есть даже у школьников. Мобильный телефон служит не только средством связи, но и хранит важные данные. Сюда входят номера телефонов, фотоснимки, программы для управления банковскими счетами или электронными кошельками. Поэтому потеряв свой гаджет, можно обрести большую проблему. Впрочем, в некоторых ситуациях телефон реально найти, даже когда он выключен.

Если телефон потерян

Есть два варианта решения проблемы пропажи телефона: Купить новый и забыть о пропаже, погрустив пару недель (так поступают чаще всего), или взять себя в руки и использовать возможные способы найти мобильник. Ведь на нём могут быть установлены приложения для входа в различные аккаунты. Это не только социальные сети, но также банки и электронные кошельки. Действовать нужно быстро. Если попытки розыска не были предприняты сразу, вероятней всего, вы не найдёте свою пропажу. Согласно статистике, устройство можно отыскать в первые 10–15 дней. Потом это сделать практически невозможно. Возвращают не более 30 процентов мобильных устройств.

СGoogle

Потеря мобильного устройства — неприятное событие. Поэтому постарайтесь заранее подготовиться к этому происшествию. Установите возможные программы, помогающие найти девайс. Защитите паролем свой телефон. Данные держите в облачном хранилище. Не выбрасывайте документы и коробку от устройства. Они пригодятся в случае обращения в полицию.

Найти выключенный телефон можно тремя способами:

хорошо обыскать место пропажи, пройтись по маршруту, где вы точно были с телефоном;

искать по абонентскому номеру SIM-карты;

если телефон где-то рядом, но обыск не помог, и вы знаете, что заводили будильник. Просто дождитесь сигнала.

Все остальные способы действуют только на включённых аппаратах.

Поиск через компьютер

Операторы связи предлагают услугу «Локатор» для отслеживания телефонов с согласия их владельцев. Так как вы и есть владелец, то для вас это не будет проблемой.

Поиск по IMEI

Способ подходит для телефонов с GPS-приёмником на любой операционной системе. Скачиваете программу для вашего устройства и устанавливаете. Регистрируетесь на сайте этой программы. Теперь ваш телефон будет постоянно отслеживаться спутником, а данные — записываться на сайте. Код IMEI представляет собой число, которое указано на коробке и под аккумулятором на корпусе телефона. Его можно узнать, набрав комбинацию *#06#.

Как найти устройство по номеру телефона

Мобильные операторы могут посылать сигналы на выключенный аппарат. Если злоумышленник не извлёк вашу SIM-карту, то вы узнаете, где находится телефон. Для этого обратитесь к оператору связи.

Ищем по адресу

По адресу вы найдёте только абонентский номер SIM-карты или стационарного телефона, а не мобильную трубку.

Встроенная функция поиска

В разных операционных системах предусмотрен поиск устройства с помощью встроенной функции и интернета. Смартфон должен быть включён.

Как определить местоположение через аккаунт Google

Этот способ подходит только для смартфонов на базе ОС Android. С помощью аккаунта Google можно не только определить местоположение телефона, но также заблокировать устройство и стереть данные. Для этого должны выполняться следующие условия:

телефон подключён к интернету;

установлено приложение Google. В этом случае функция «Найти устройство» активируется по умолчанию;

гаджет отображается в Google Play;

включено удалённое управление Android Device Manager. Оно находится в настройках безопасности;

передача геоданных активирована.

Для нахождения телефона проделайте следующие действия:

На компьютере перейдите на страницу android.com/find. Чтобы найти гаджет с помощью планшета или другого смартфона, откройте в нём приложение «Найти устройство» и войдите в аккаунт.

Если у вас привязаны разные устройства, выберите среди них потерянный телефон.

На карте в аккаунте видно, где сейчас находится девайс. Если актуальное местоположение не определилось, то вы увидите последнее найденное. Информация указывается приблизительно.

После того как вы определили нахождение смартфона, тут же можете выбрать действие:

прозвонить. Пять минут телефон будет издавать сигнал. Функция работает и при отключённом звуке;

заблокировать. Можно также заблокировать экран и вывести на него текст с номером телефона;

очистить. Удаляются все данные, кроме sd-карты. После очистки уже нельзя воспользоваться опцией «Найти устройство».

Функция поиска для IOS

Айфоны ищутся аналогично андроидам.

В настройках включите «Найти iPhone».

Зарегистрируйтесь в icloud и привяжите свой девайс.

Зайдите в приложение на сайте icloud.com.

Выберите ваш смартфон. Если он включён, то вы его увидите на карте. Вам будут доступны те же действия, что и в андроидах. Если телефон затерялся дома, то выберите звуковой сигнал. Ну а если его украли, то включите режим пропажи. Вор больше не сможет пользоваться устройством, а вы увидите передвижение телефона на карте. Можно стереть все данные, чтобы ими уже никто не воспользовался.

Функция поиска для Windows Phone

Включите функцию «Поиск телефона» в системных настройках и привяжите устройство к аккаунту на сайте Майкрософт. Здесь нужно поставить обе галочки: для ускоренного соединения и сохранения положения телефона через интервалы времени.

Если телефон отключится, вы увидите его последнее нахождение. Далее, аналогично предыдущим устройствам, смотрите карту и выбираете нужные действия для звонка, блокировки или очистки смартфона.

Поиск с помощью приложений

Если при поиске телефона вы не желаете использовать интернет, то можно обратиться к программам, которые управляются сообщениями или звонками. Это антивирусы и приложения для поиска:

Avast! Mobile Security;

Kaspersky Internet (Mobile) Security;

WatchDroid;

Pray Anti Theft;

Where’s My Droid;



Plan B;Android Lost Free.

Эти программы мигают, издают звуковые сигналы, отслеживают местоположение и показывают его на карте, позволяют удалённо управлять телефоном, делать снимки с камеры, транслируют звук, окружающий потерянный девайс. В крайнем случае вы сможете заблокировать и очистить устройство.

Большой популярностью пользуется софт от компании Lookout. Он предназначен для разных операционных систем. Программа Signal Flare получила новую функцию для Android, которая за несколько секунд до полной разрядки батареи регистрирует координаты устройства.

Другие способы

В случае пропажи сотового телефона обратитесь в полицию. Но только если вы уверены, что устройство потерялось не у вас дома. Иначе, в случае обнаружения, придётся платить штраф. Для обращения в правоохранительные органы подготовьте документы на телефон и личный паспорт.

Когда телефон нельзя найти

Мобильный телефон нельзя найти, если из него извлекли Sim-карту или аккумулятор, перепрошили с целью изменить код IMEI. Если устройство попало в неблагоприятную среду и вышло из строя, то его уже никогда не найдёт владелец. Например, телефон, упавший в реку или в горячий песок на пляже, перестанет функционировать.



Как уменьшить возможность потери сотового

Невозможно полностью защититься от потери своего устройства. Но можно снизить эту вероятность, соблюдая простые правила и рекомендации:

старайтесь, чтобы телефон находился всегда в одном месте. Если вы пользуетесь сумкой, то выделите для мобильника отдельный карман. Дома или на работе кладите устройство на постоянное место. Тогда пропажу можно будет сразу заметить;

никогда не убирайте гаджет в задний карман одежды;

в людных проходных местах старайтесь пользоваться телефоном только по необходимости. Вероятность выхватить его очень велика;

купите гарнитуру, которая оповещает о том, что между вами и устройством более пяти метров. Такой сигнал предупредит вас об оставленном в кафе телефоне или убегающем воришке;

есть специальные брелки для нахождения вещи. Они реагируют на различные звуки;

когда в общественном транспорте много стоящих близко пассажиров, можно не почувствовать, как злоумышленник вытаскивает телефон. Носите с собой наушники. Хорошая музыка сделает поездку нескучной, а неожиданное прекращение звука подаст сигнал о том, что гаджет отключился;



очень аккуратно играйте в Pokemon Go. Это не смешно, потому что покемоны бывают в различных подворотнях и ненадёжных дворах, где нет освещения и людей. Злоумышленники могут воспользоваться этим.

Никто не застрахован от потери сотового телефона. Для того чтобы найти гаджет и избежать неприятные последствия, нужно воспользоваться подходящими средствами. В тех случаях, когда это сделать невозможно, поспешите сменить пароли от кабинетов, к которым был доступ через мобильник.

Источник: legkovmeste.ru