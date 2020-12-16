Точный гороскоп на день Святой Варвары Великомученицы 17 декабря 2020 года для каждого знака зодиака отдельно

Гороскоп на 17 декабря 2020 года

Гороскоп на 17 декабря 2020 года

КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)

Вам скорее всего посчастливится решить некоторые проблемы в личной жизни. Звезды благоприятствуют творческим исканиям, нестандартному подходу к любым делам. Хороший день для завершения начатых дел, ремонта или благоустройства квартиры. В общении доверьтесь интуиции — ваши ощущения будут верными, своевременными и точными. Хороший день для лечения или профилактических процедур.

ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)

День обретения внутренней свободы, озарения, радости бытия. Накопленный жизненный опыт и духовный потенциал Водолеев старшего поколения будет требовать анализа и систематизации. Благоприятны путешествия, индивидуальные занятия. Вы будете способны разработать новые идеи и реализовать их на будущей неделе. Близкие люди ждут от вас взаимности и участия.

РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)

Один из «чистых» дней, отмеченный гармонией и равновесием чувств. Сегодня отбросьте все сомнения и позвольте чувству уверенности полностью овладеть вами. Держитесь естественно, ни в чем себе не отказывайте - у вас все получится. Допустимы даже рискованные мероприятия. Но помните, что вам придется «отработать» все долги и авансы судьбы. В любви доверяйте первому впечатлению: оно будет самым правильным.

ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)

Планеты предупреждают женщин-Овнов о возможном скором завершении романтичного увлечения. Мужчинам-Овнам предстоит выбирать между приятным и необходимым. Правильно сделанный выбор принесет перемены, которые увеличат шансы на успех. Вероятна незапланированная поездка.

ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)

В семейных отношениях следует сдерживать страсти, иначе ситуация может выйти из-под контроля — разразится крупная ссора, которая ни к чему хорошему не приведет. Не забывайте, что в критических ситуациях алкоголь - плохой помощник. Вас ждут испытания в отношениях между родителями и детьми. Если вам удастся их преодолеть, то все будет способствовать вашему успеху, в семье воцарится мир и полное взаимопонимание.

БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)

Один из дней обольщения, разгула нечистой силы, духовного дурмана. Обратите внимание на людей, с которыми вам предстоит общаться. Вероятны происки недоброжелателей или конфликты с начальством. Следует сдерживать страсти и в семейных отношениях, иначе ситуация может выйти из-под контроля — разразится крупная ссора, которая может быть чревата полным разрывом. Не забывайте, что в критических ситуациях алкоголь — плохой помощник.

РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)

Сегодня будьте внимательны в различных переговорах, выяснении отношений и заключении сделок. Вашего внимания потребуют родственники - возможно заболевание. Не забывайте и о собственном здоровье.

ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)

Судьба посылает вам испытания. Недоброжелательное отношение к вам начальства или сотрудников может основательно испортить настроение или привести к нервному срыву. Неприятное известие внесет путаницу в личные отношения или повлечет непредвиденные расходы. Неблагоприятный день для любого дела. Не исключено простудное заболевание.

ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)

Вам скорее всего посчастливится решить проблемы в личной жизни. Несмотря ни на что, вам удастся осуществить те мечты, которые не покидали вас на протяжении всей жизни. Признание и успех не обойдут вас стороной. Этот день надолго останется в памяти. Подходящее время для покупок и приобретений.

ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)

Этот день может внести сумятицу в мысли и поступки. Вам помогут трезвый взгляд на вещи и творческий подход к решению любой проблемы. Близкие люди не будут сомневаться в вашей правоте и окажут вам поддержку.

СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)

В этот день велика вероятность семейной ссоры, трудноразрешимые противоречия. Нужно постараться аккуратно распутать этот клубок, не порвав ни единой ниточки. Личная жизнь не может долго оставаться такой. За днями испытаний снова будет много счастливых дней. Обратите особое внимание на своих детей, их успехи, здоровье, интересы.

СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)

Один из дней обольщения, разгула нечистой силы, духовного дурмана. Не исключено, что этот день принесет много тревог и волнений в личной жизни. Звезды предостерегают от нежелания думать о завтрашнем дне и стремления к революционным преобразованиям. Не следует ломать сложившиеся контакты в угоду сиюминутным прихотям. Ваши отношения с партнером могут зайти в тупик. Вероятно, и в сексуальной сфере вас подстерегают разочарования. Надежды скорее всего не сбудутся, но если вы сконцентрируетесь на неудаче, то рискуете впасть в депрессию вплоть до желания свести счеты с жизнью. Переключитесь на положительные эмоции.

Источник: supercook.ru