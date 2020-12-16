Коронавирус на 16 декабря. Скончались 7 пациентов в Новосибирской области: что о них известно

В отделениях интенсивной терапии находятся 150 человек. На ИВЛ – 35 пациентов.

В отделениях интенсивной терапии находятся 150 человек. На ИВЛ – 35 пациентов.

По данным оперативного штаба на утро 16 декабря в регионе зарегистрировано 25 467 случаев COVID-19 (+163 за минувшие сутки), в том числе у 1 519 детей. 21 159 человек выписаны с выздоровлением (+215 за сутки).

Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 53 года, 64 года, 68 лет, 74 года и женщины в возрасте 56 лет, 65 лет и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 853 человека.

В отделениях интенсивной терапии находятся 150 человек. На ИВЛ – 35 пациентов.

Госпитализированы 32 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 537.

В больницы районов области госпитализированы 1 265 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области проведено 1 008 419 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 5 058 жителей региона, 77 443 человека сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 4 398 обращений, госпитализированы 26 человек.