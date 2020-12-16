16.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

День памяти cвятой великомученицы Варвары отмечается 17 декабря 2020 года: История святой

20:20 16.12.2020 Фото: wikimedia.org
0

Мощи святой великомученицы Варвары в настоящее время покоятся во Владимирском соборе города Киева, куда были перенесены из города Константинополя греческой царевной Варварой.

% name% title
17 декабря православный мир отмечает день памяти святой великомученицы Варвары
Сюжет: Православные обряды
% name% title

День памяти cвятой великомученицы Варвары отмечается 17 декабря 2020 года: История святойМожно ли работать в День великомученицы Варвары 17 декабря 2020 года? Что категорически запрещено в этот православный праздникЕщё 509 новостей

«Варвару святую почтим: вражия бо сети сокруши, и яко птица избавися от них, помощию и оружием Креста, всечестная».

17 декабря православный мир отмечает день памяти святой великомученицы Варвары, которая понесла страдания в 306 году в царствование императора Максимиана.

Святая великомученица Варвара родилась в городе Илиополе, в знатной языческой семье. Она была единственной дочерью одного знатного и богатого человека — Диоскора. Он был упорным язычником и тщательно оберегал дочь от влияния христиан. Но сердце Варвары искало единого неизвестного Бога. Ее светлый ум не мог признать могущество языческих богов. Варвара не хотела и думать о замужестве, хотя ее отец сильно желал выдать свою дочь замуж. Думая, что причиной подобного отвращения является ее одиночество, он позволил ей выходить, куда она пожелает.

Так святая Варвара познакомилась с христианами, раскрывшими ей тайны божественного учения Иисуса Христа. Сердце ее, давно искавшее истины, с радостью приняло благую весть о спасении рода человеческого, и вскоре девушка стала христианкой. Узнав об этом, Диоскор предал дочь свою в руки мучителей.

Мартиан, правитель той области, тронутый чудной красотой Варвары, пытался склонить ее к отречению от Христа. Но святая объявила, что с радостью примет мучительную смерть ради своего Бога и Спасителя. После долгих мучений ее бросили в темницу, где ночью в видении ей явился Сам Господь. Он ободрил ее и исцелил раны.

На другой день святая была подвержена новым истязаниям, которые перенесла с таким мужеством, что одна из свидетельниц ее страданий, Иулиания, вдруг выступила из народа и объявила себя христианкой. Ее тотчас схватили и, повесив на древе рядом со святой Варварой, подвергли страшным мучениям, после чего обеим святым отсекли головы.

В тот же день Диоскор и Мартиан были сожжены молнией во время грозы, так что от них не осталось даже костей.

Мощи святой великомученицы Варвары в настоящее время покоятся во Владимирском соборе города Киева, куда были перенесены из города Константинополя греческой царевной Варварой, супругой великого князя Святополка, внука святого Владимира.

Католическая церковь отмечает День святой Варвары 4 декабря.

Источник: calend.ru

17 декабря 2020 День памяти cвятой великомученицы Варвары история праздник
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас есть икона Святой Варвары?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСамый протяжённый турмаршрут: опорной точкой «Великой Северной экспедиции Беринга» станет Новосибирская область
20:36 16-12-2020
Самый протяжённый турмаршрут: опорной точкой «Великой Северной экспедиции Беринга» станет Новосибирская область
День памяти cвятой великомученицы Варвары отмечается 17 декабря 2020 года: История святой
20:20 16-12-2020
День памяти cвятой великомученицы Варвары отмечается 17 декабря 2020 года: История святой
27 мер материальной поддержки семьям с детьми, в том числе и путинские выплаты, действуют в Новосибирской области в 2020 году
20:00 16-12-2020
27 мер материальной поддержки семьям с детьми, в том числе и путинские выплаты, действуют в Новосибирской области в 2020 году
Любовный гороскоп по знакам Зодиака на 2021 год белого металлического Быка
19:50 16-12-2020
Любовный гороскоп по знакам Зодиака на 2021 год белого металлического Быка
Новолуния-2021: как они повлияют на всех? Даты новолуния на 12 месяцев
19:30 16-12-2020
Новолуния-2021: как они повлияют на всех? Даты новолуния на 12 месяцев
Прогноз курса доллара: что может обрушить рубль, озвучили эксперты
19:28 16-12-2020
Прогноз курса доллара: что может обрушить рубль, озвучили эксперты
Можно ли работать в День великомученицы Варвары 17 декабря 2020 года? Что категорически запрещено в этот православный праздник 1
19:20 16-12-2020
Можно ли работать в День великомученицы Варвары 17 декабря 2020 года? Что категорически запрещено в этот православный праздник
Новый год 2021: будут ли и по каким адресам в Москве новогодние ярмарки?
19:15 16-12-2020
Новый год 2021: будут ли и по каким адресам в Москве новогодние ярмарки?
NASA: 21 декабря 2020 года - редчайшее соединение Юпитера и Сатурна. Пропусть нельзя
19:07 16-12-2020
NASA: 21 декабря 2020 года - редчайшее соединение Юпитера и Сатурна. Пропусть нельзя
11-летняя школьница упала в открытый канализационный колодец. Чере 27 дней ребенок умер
19:00 16-12-2020
11-летняя школьница упала в открытый канализационный колодец. Чере 27 дней ребенок умер