День памяти cвятой великомученицы Варвары отмечается 17 декабря 2020 года: История святой

Мощи святой великомученицы Варвары в настоящее время покоятся во Владимирском соборе города Киева, куда были перенесены из города Константинополя греческой царевной Варварой.

17 декабря православный мир отмечает день памяти святой великомученицы Варвары

«Варвару святую почтим: вражия бо сети сокруши, и яко птица избавися от них, помощию и оружием Креста, всечестная».

17 декабря православный мир отмечает день памяти святой великомученицы Варвары, которая понесла страдания в 306 году в царствование императора Максимиана.

Святая великомученица Варвара родилась в городе Илиополе, в знатной языческой семье. Она была единственной дочерью одного знатного и богатого человека — Диоскора. Он был упорным язычником и тщательно оберегал дочь от влияния христиан. Но сердце Варвары искало единого неизвестного Бога. Ее светлый ум не мог признать могущество языческих богов. Варвара не хотела и думать о замужестве, хотя ее отец сильно желал выдать свою дочь замуж. Думая, что причиной подобного отвращения является ее одиночество, он позволил ей выходить, куда она пожелает.

Так святая Варвара познакомилась с христианами, раскрывшими ей тайны божественного учения Иисуса Христа. Сердце ее, давно искавшее истины, с радостью приняло благую весть о спасении рода человеческого, и вскоре девушка стала христианкой. Узнав об этом, Диоскор предал дочь свою в руки мучителей.

Мартиан, правитель той области, тронутый чудной красотой Варвары, пытался склонить ее к отречению от Христа. Но святая объявила, что с радостью примет мучительную смерть ради своего Бога и Спасителя. После долгих мучений ее бросили в темницу, где ночью в видении ей явился Сам Господь. Он ободрил ее и исцелил раны.

На другой день святая была подвержена новым истязаниям, которые перенесла с таким мужеством, что одна из свидетельниц ее страданий, Иулиания, вдруг выступила из народа и объявила себя христианкой. Ее тотчас схватили и, повесив на древе рядом со святой Варварой, подвергли страшным мучениям, после чего обеим святым отсекли головы.

В тот же день Диоскор и Мартиан были сожжены молнией во время грозы, так что от них не осталось даже костей.

Мощи святой великомученицы Варвары в настоящее время покоятся во Владимирском соборе города Киева, куда были перенесены из города Константинополя греческой царевной Варварой, супругой великого князя Святополка, внука святого Владимира.

Католическая церковь отмечает День святой Варвары 4 декабря.

Источник: calend.ru