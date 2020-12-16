Страшная авария: перевернулся служебный автобус ПАЗ на скользкой трассе, пострадали 7 пассажиров

Водителям следует учитывать дорожные и погодные условия при выборе безопасной скорости движения, дистанции до впереди идущих транспортных средств и бокового интервала.

Водителям следует учитывать дорожные и погодные условия при выборе безопасной скорости движения, дистанции до впереди идущих транспортных средств и бокового интервала.

ДТП произошло сегодня около 07:30 в Новокузнецком районе, на 6 километре технологической автодороги одного из предприятий. По предварительной информации, водитель служебного автобуса ПАЗ не учел дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, совершил съезд с дороги в овраг. В результате ДТП за медицинской помощью обратились 4 человека: водитель автобуса и 3 пассажира. Автомобилями скорой медицинской помощи они доставлены в медицинское учреждение. Всего в момент ДТП в автобусе находились 7 пассажиров.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

По данным УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области, за 11 месяцев текущего года на территории Кемеровской области произошло 271 ДТП, причиной которых стало несоответствие скорости конкретным условиям движения. В них 42 человека погибли и 402 получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция Кузбасса призывает участников движения всегда быть внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования ПДД. Водителям следует учитывать дорожные и погодные условия при выборе безопасной скорости движения, дистанции до впереди идущих транспортных средств и бокового интервала.