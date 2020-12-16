Развеяли распространенный миф о коронавирусе ученые

В настоящее время исследователи проводят гораздо более всестороннее исследование с участием сотен пациентов, включая людей, которые были тяжело больны и даже находились на искусственной вентиляции легких.

COVID-19 не повреждает слуховую систему

С начала пандемии COVID-19 в профессиональной литературе появлялись сообщения о возможной потере слуха, вызванной этим заболеванием. Новое исследование, проведенное Тель-Авивским университетом (TAU) в сотрудничестве с Медицинским центром Галилеи, не обнаруживает доказательств повреждения слуховой системы в результате инфекции COVID-19.

Исследование проводилось профессором Карен Авраам с медицинского факультета Саклера ТАУ. Результаты были опубликованы в Интернете в журнале Otology & Neurotology 8 декабря 2020 года.

«С самого начала пандемии стало ясно, что COVID-19 имеет некоторые долгосрочные последствия, такие как потеря обоняния и вкуса», - объясняет профессор Авраам. «Однако возможность потери слуха обсуждалась среди практикующих врачей, и некоторые сообщали об этом симптоме у выздоровевших пациентов.

«Вопрос в том, вызвана ли такая потеря слуха повреждением слуховой системы или это временный симптом, вызванный закупоркой жидкости в среднем ухе, как это часто бывает при простуде».

Исследователи начали исследовать этот вопрос во время первой волны пандемии, когда количество пациентов в Израиле было еще относительно небольшим. В число участников входили восемь бессимптомных людей, у которых был положительный результат теста на COVID-19, и восемь здоровых добровольцев, которые служили контрольной группой, ни один из которых не сообщал о предыдущей потере слуха. В исследовании впервые были представлены количественные показатели качества слуха после контакта с вирусом.

«Наше исследование изучало, может ли COVID-19 вызвать необратимое нервное или сенсорное повреждение слуховой системы. Мы не нашли доказательств такого повреждения», - говорит соавтор доктор Амиэль Дрор из Галилейского медицинского центра и медицинского факультета Азриэли в баре. -Иланский университет. «Мы измерили электрические данные из ствола мозга, чтобы проверить весь путь прохождения звуковых волн через ухо до тех пор, пока электрические волны в конечном итоге не будут приняты в мозг. Мы также исследовали активность волосковых клеток внутреннего уха, которые усиливают и настраивают звук. Мы не обнаружили никакой разницы между участниками, инфицированными COVID-19, и контрольной группой ».

«Это правда, что на этом начальном этапе исследования изучали бессимптомных пациентов», - продолжает профессор Авраам. «Но объективные научные исследования требуют много времени, и мы начали набор наших добровольцев в апреле, на пике первой волны пандемии в Израиле. Существует так много предположений об этом вирусе и нанесенном им ущербе, и мы показали, что по крайней мере в слуховой системе не было обнаружено никаких повреждений ».

«Очень важно основывать наши знания о вирусе на объективных исследованиях и воздерживаться от поспешных выводов», - говорит доктор Дрор. «Социальные сети приписывают коронавирусу многочисленные заболевания и симптомы, но зачастую эта информация необоснованна и приводит к неоправданному стрессу, а также к ненужному давлению на систему здравоохранения».

Соавтор доктор Эял Села из Медицинского центра Галилеи и медицинского факультета Азриэли в Университете Бар-Илан заключает: «Это исследование предполагает, что вирус COVID не вызывает обширных неврологических повреждений, но является довольно пятнистым, в основном влияя на обоняние. Более того, нарушение слуха у некоторых пациентов в основном носит временный характер и является вторичным по отношению к скоплению жидкости в среднем ухе, как и при простуде, и поэтому, вероятно, проходит после того, как острая болезнь закончилась ».

В настоящее время исследователи проводят гораздо более всестороннее исследование с участием сотен пациентов, включая людей, которые были тяжело больны и даже находились на искусственной вентиляции легких.

Источник: eurekalert.org