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17 декабря праздник Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных Сил России: Традиции и история важной даты военных

22:20 16.12.2020 Фото: wikimedia.org
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С июня 2001 года Ракетные войска стратегического назначения преобразованы в два рода войск — Ракетные войска стратегического назначения и Космические войска.

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Ежегодно 17 декабря в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается памятный день — День Ракетных войск стратегического назначения

Ежегодно 17 декабря в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается памятный день — День Ракетных войск стратегического назначения, установленный Указом Президента России № 549 от 31 мая 2006 года.

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) как вид Вооруженных Сил были созданы 17 декабря 1959 года по решению правительства СССР. Впервые в качестве профессионального праздника День РВСН был установлен в 1995 году.

В 1997 году произошло объединение Ракетных войск стратегического назначения, Военно-космических сил, войск ракетно-космической обороны Войск Противовоздушной обороны ВС РФ в единый вид ВС РФ — Ракетные войска стратегического назначения.

С июня 2001 года Ракетные войска стратегического назначения преобразованы в два рода войск — Ракетные войска стратегического назначения и Космические войска.

Вышеобозначенным Указом признан недействительным Указ Президента Российской Федерации № 1239 от 10 декабря 1995 года «Об установлении Дня Ракетных войск стратегического назначения и Дня Военно-космических сил». День Космических войск отмечается ежегодно 4 октября.

Сегодня Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) – отдельный род войск Вооруженных Сил Российской Федерации, главный компонент её стратегических ядерных сил (СЯС). Предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии и поражения в составе СЯС или самостоятельно массированными, групповыми или одиночными ракетно-ядерными ударами стратегических объектов, находящихся на одном или нескольких стратегических воздушно-космических направлениях и составляющих основу военного и военно-экономического потенциала противника.

Они находятся в постоянной боевой готовности, а на их основном вооружении состоят все российские наземные межконтинентальные баллистические ракеты мобильного и шахтного базирования с ядерными боеголовками. Это ракетные комплексы четвертого и пятого поколений.

Войска состоят из ракетных армий, воинских частей. В составе имеются объединения, соединения, космодромы, полигоны, отдельная научно-исследовательская станция, научно-исследовательский институт, высшие военно-учебные заведения, учебные центры по подготовке младших специалистов и школа техников, арсеналы, ремонтные заводы, центральные базы.

Стратегия развития РВСН на ближайшее время предусматривает, прежде всего, поддержание боевой готовности существующей группировки войск, максимальное продление сроков эксплуатации ракетных комплексов, а также развитие системы боевого управления войсками и оружием, увеличение доли мобильных ракетных комплексов, способных преодолевать современные и перспективные системы ПВО.

Источник: calend.ru

17 декабря 2020 военные День Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных Сил России история праздник ракеты Президент РВСН СЯС ВС РФ
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