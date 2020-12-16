10 000 рублей в декабре 2020: О записи на госуслугах о путинской выплате, и ждать ли денег к Новому году 2021, ответили в ПФР

По оценке Елены Чуль, выделение финансирования из федерального бюджета в регионы в столь короткий срок — это не самое тяжелое. Но будет ли выплатят, станет известно совсем скоро.

Родители не теряют надежду на поддержку от государства для детей

Информация о новой выплате на детей до 8 лет появилась на портале госуслуг 11 декабря. Спустя несколько часов инструкция исчезла, но россияне верят — деньгам быть. «Курьер. Среда. Бердск» спросил у руководителя отделения ПФР Бердска Елены Чуль, рассчитывать ли на поддержку семьям с детьми в декабре 2020.

Подождем Владимира Путина. Завтра после обеда запланировано выступление президента России. Я тоже читаю новости, в них указан разный возраст детей, на которых предполагается выплата. Есть мнение, что деньги выплатит соцзащита. Сама я эту информацию на госуслугах не видела. Могу сказать, что никаких движений в ПФР на этот счет нет на сегодня. Опять же я четко понимаю, что дыма без огня не бывает. Меня смущает время. Это поздно. Если даже выплате и быть, то время на подготовку к ней должно быть. Конечно, вся информация по деткам у нас есть. Какое ограничение в возрасте будет, почему — вопросов много. Никто на них сейчас не ответит. Осталось уже немножко, нужно слушать президента, - уверена Елена Николаевна.

При этом россияне уже начали комментировать новость о выплате — почему деньги выплатят только детям до 8 лет. Елена Чуль порассуждала, если вдруг Владимир Путин заявит о выплате, реально ли семьям с детьми начислить деньги до Нового года 2021.

Я думаю, да. Вопрос стоит только в возрасте ребятишек. По большому счету, то что мы охватили огромное количество детей от 0 до 16 лет летом 2020 года, это факт. Вся выплатная база есть. Единственное, что тревожит — это актуализация счетов родителей. Те счета, которые есть, по которым проводилась поддержка от государства в июне и июле. Могут измениться. Люди выходят замуж, меняют фамилии, закрывают счета. Не хотелось бы «гонять» деньги — мы их отправим на счета, а они вернутся по той или иной причине. Если человек заинтересован в этой выплате, конечно, он обратится в ПФР, - считает руководитель ОПФР Бердска.

По оценке Елены Чуль, выделение финансирования из федерального бюджета в региональные в столь короткий срок — это не самое тяжелое.

- Думаю, что это самое легкое. Если президент скажет, выплатить поддержку максимальному количеству детей определенного возраста, деньги поступят оперативно. Здесь нужно продумывать индивидуальный метод по счетам родителей. Мы столкнулись в июле 2020 года с тем, что. К сожалению, некоторых ребятишек, которые получали по 10 000 рублей в июне этого года, спустя месяц нет в живых. В Бердске были такие случаи, но их не много. Сотрудники звонили, уточняли информацию у родителей. А мамочки сообщали — ребенка нет в живых. Это очень трагично, морально тяжело, - отметила Елена Николаевна.

Стоит отметить, что информация о новорожденных после июля 2020 года также есть у ПФР Бердска и Новосибирской области. Это стало возможным благодаря межведомственному электронному взаимодействию.

- Это все делается в проактиве. Мамочкам даже не нужно отрываться от ребеночка. Будем думать, как максимально быстро осуществить выплату. Если выплата будет. Деньги перечислим, а банк их вернет, будем искать родителей. Хорошо, когда к заявлению прикреплены номера телефонов. Это, безусловно, нагрузка на сотрудников, но это все делается для людей, а мы — социальная сфера. Будем работать. Думаю, справимся. Если раньше мы начинали с 0, то сейчас база уже есть. Будем ждать выступление Владимира Путина, - резюмировала Елена Чуль.

Напомним, в опубликованной инструкции на портале госуслуг говорилось о том, что в декабре россияне с детьми до 8 лет могут обратиться за единоразовой выплатой в размере 10 000 рублей. Но запись с портала исчезла, а комментариев со стороны органов власти не поступило.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в мае 2020 года. Тогда то он и заявил о выплате 10 000 рублей детям от 3 до 16 лет в июне 2020 года. Спустя месяц по такому же принципу начислили 10 000 рублей всем детям от рождения до 16 лет. Некоторые семьи остались недовольны — россияне назвали несправедливым тот факт, что дети до 18 лет не получили поддержку от государства. Ведь многие до сих пор школьники, которые не работают. Россияне рассчитывали на поддержку в августе 2020 года и так каждый месяц. Но денег нет.

В интервью с «Курьер. Среда. Бердск» доктор экономических наук Евгений Гонтмахер отметил, что второй пакет помощи россиянам и малому бизнесу просто не обходим. Он допустил, что президент России может заявить о выплате 10 000 рублей семьям с детьми в декабре 2020. Но предугадать этого нельзя.