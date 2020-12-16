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Запретил выгонять из транспорта детей без масок Губернатор Травников

13:33 16.12.2020
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В случае, если в ходе контрольных мероприятий в автобусе будет замечен пассажир без маски и не предприняты соответствующие меры по устранению этого нарушения, владельцу автотранспортного предприятия грозит штраф.

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В случае, если в ходе контрольных мероприятий в автобусе будет замечен пассажир без маски и не предприняты соответствующие меры по устранению этого нарушения, владельцу автотранспортного предприятия грозит штраф.
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Запретил выгонять из транспорта детей без масок Губернатор ТравниковЗакроют еще один госпиталь для пациентов с коронавирусом в НовосибирскеЕщё 866 новостей

В период действующих в регионе ограничений в связи с противодействием распространения коронавирусной инфекции министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области рекомендовало перевозчикам иметь запас масок для предотвращения конфликтных ситуаций – в особенности связанными с детьми.
Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский напомнил, что в соответствии с действующим законодательством представитель компании-перевозчика обязан следить за соблюдением масочного режима в салоне общественного транспорта. В случае, если в ходе контрольных мероприятий в автобусе будет замечен пассажир без маски и не предприняты соответствующие меры по устранению этого нарушения, владельцу автотранспортного предприятия грозит штраф.

«Вместе с тем, важно помнить, что ребенок – это особый пассажир и просить его покинуть автобус в случае, если он зашел без средств индивидуальной защиты, недопустимо. Кроме того, с начала текущего учебного года министерство неоднократно рекомендовало компаниям-перевозчикам иметь дежурный запас масок для предотвращения конфликтных ситуаций и сохранения здоровья несовершеннолетних пользователей пассажирского транспорта. Большинство перевозчиков откликнулись на рекомендации, и в подобных случаях проблем не возникало, – отметил министр. – Представителями минтранса региона с перевозчиком, допустившим на днях высадку ребенка из транспорта, проведена разъяснительная беседа о недопущении конфликтных ситуаций с детьми. Руководителям всех автотранспортных предприятий в очередной раз сказано о важности заботы о жизни и самочувствии детей. Запас средств индивидуальной защиты, находящийся в салоне общественного транспорта, исключит неприятные ситуации».

Следует отметить, что с мая текущего года по настоящий момент за время проведения совместных рейдовых мероприятий минтранса, Роспотребнадзора и полиции ни одного замечания перевозчикам по нахождению в салоне автобусов детей без масок не было сделано.

Кроме того, министр напомнил о недопущении халатного отношения перевозчиков к детям, оказавшимся без средств для оплаты проезда, в особенности в период морозов. Соответствующие письма будут направлены транспортным предприятиям.

Источник: nso.ru

безмасочники выгонять детей пандемия
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