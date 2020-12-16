Как перестать думать о еде

Три минуты игры в тетрис снижают тягу к еде, алкоголю и сигаретам.

Проблема лишнего веса стала массовой, люди страдают от переизбытка пищи

Проблема лишнего веса стала массовой, люди страдают от переизбытка пищи, но если вам мучительно хочется перекусить и мысли о еде не дают покоя, воспользуйтесь простыми приемами, эффективность которых, кстати, подтверждена серьезными исследованиями.

Ученые выделили простые способы.

1. Поиграйте в тетрис или похожую игру

Три минуты игры в тетрис снижают тягу к еде, алкоголю и сигаретам.

2. Включите воображение

Попробуйте представить, к примеру, радугу. Или вспомните какой-нибудь экзотический запах. Или просто посмотрите на изображение в виде хаотического набора точек, вроде того, что появляется на экране телевизора, отключенного от антенны. Вам сразу станет легче.

3. Просмотрите множество картинок с едой

Неожиданный, однако действенный способ. Исследование показывает, что после этого есть, как ни странно, будет хотеться меньше. Единственный нюанс: картинок должно быть много, пара-тройка изображений лишь разожжет аппетит.

4. Сходите погулять

Как показывают исследования, даже 15-минутная прогулка способна заглушить желание опустошить холодильник.

5. Больше белков на завтрак

Богатый белком завтрак повышает уровень дофамина в мозге, что в свою очередь снижает потребность в сладкой и жирной пище на весь день. Если же вы пропустите завтрак или он будет недостаточно питательным, эта тяга, наоборот, усилится.

6. Обязательно высыпайтесь

Если человеку хочется спать, ему сложнее противостоять искушениям. Дело в том, что в полусонном состоянии активность отделов мозга, отвечающих за сложные суждения и решения, снижается. Активность же более древних и примитивных участков, связанных с мотивацией и желаниями, возрастает.

7. Прислушивайтесь к себе

Чтобы противостоять навязчивому желанию перекусить, важно быть в ладу со своими переживаниями. Если мы научимся понимать собственные чувства и с их помощью принимать решения, мы не только начнем правильно питаться, но и в целом станем счастливее, поскольку улучшим отношения с окружающими и начнем больше внимания уделять здоровому образу жизни.

Источник: aif.ua