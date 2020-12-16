Сломал нос и изнасиловал свою сестру продавец ноутбуков

В Одессе мужчина избил и изнасиловал свою родственницу

В Одессе арестовали 27-летнего местного жителя по подозрению в изнасиловании своей родственницы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Одесской области.

По предварительным данным стало известно, что происшествие произошло в торговом павильоне молодого человека, куда 19-летняя девушка наведалась, чтобы приобрести компьютерную технику. Подобрав ей ноутбук, правонарушитель угостил потерпевшую кофе, а потом неожиданно предложил вступить с ним в половые отношения.

После отказа злоумышленник сломал потерпевшей нос, насильно удовлетворил свои сексуальные потребности, потом уехал из области, чтобы избежать наказания. Через некоторое время правонарушителя задержали правоохранительные органы.

По данному факту открыто уголовное дело по ч.1 ст.152 (Изнасилование) и ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение). На данный момент злоумышленник находится под стражей без альтернативы внесения залога. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.