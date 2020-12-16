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Заработал 128 млн рублей на подпольном нефтяном заводе житель Криводановки в Новосибирской области

14:48 16.12.2020 Фото: pixabay.com
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Предприниматель приобретал сырую нефть, а также другие необходимые для её переработки продукты.

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В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту незаконного предпринимательства

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

По данным следствия, в период с июня 2017 по январь 2020 года 54 летний мужчина осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность с нарушением установленного законодательством Российской Федерации порядка, эксплуатировал без лицензии два взрывопожароопасных объекта 3 класса опасности (база – товарно-сырьевая и площадка для переработки нефти) – завод по переработке нефти и производству нефтепродуктов (дизельного топлива и мазута), расположенные в селе Криводановка Новосибирской области.

Предприниматель приобретал сырую нефть, а также другие необходимые для её переработки продукты, после чего с использованием наемных работников, не осведомленных об истинных преступных планах, перерабатывал приобретенную сырую нефть в указанном месте в готовую продукцию: дизельное топливо, бензиновую фракцию, остатки перегонки нефти (мазут), которые в последующем реализовал различным покупателям.

В результате вышеуказанных незаконных действий 54-летним мужчиной был извлечен доход в сумме 128 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Новосибирской области.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: nsk.sledcom.ru

завод незаконно топливо
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