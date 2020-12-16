Подробно о делопроизводстве на тематическом портале

Онлайн издание «Делать дело» https://sovetkadrovika.ru/ является тематическим порталом. На нем несколько основных разделов и много рубрик. Кадровое делопроизводство интересно многим. Информация на сайте поможет узнать о нем больше. На нем содержится редкая информация по теме.

Основные разделы

- Кадровый учет.

- Оплата труда.

- Отчетность.

- Охрана труда.

- Календарь 2020.

- Прочее.

- Калькуляторы.

Каждый раздел содержит тематическую информацию и рубрики. В них собрана информация о разных аспектах кадрового делопроизводства. Например, про денежные премии https://sovetkadrovika.ru/organizaciya-biznesa/denezhnye-premii.html или материальную ответственность. Статьи написаны профессиональными кадровиками. Это специалисты в разных сферах кадрового делопроизводства – кадрового учета, оплаты и охраны труда и пр.

Актуальность материалов

На сайте представлена авторская информация. Это актуальные на сегодняшний день статьи и материалы. Их названия говорят сами за себя. Вот только несколько примеров.

- Может ли быть оклад меньше МРОТ.

- Двойная выплата работникам 1 июля.

- Как выставить счет на оплату.

- Как платить алименты индивидуальному предпринимателю.

Что такое демпинг?

На сайте размещены тысячи публикаций. Есть много новостных статей. На портале можно найти большое количество тематической информации. Посетители могут найти здесь производственный календарь на текущий год. Есть рубрика «Вопрос-Ответ». Нужные данные можно искать через поисковую строку, посредством алфавитного указателя, по названиям разделов и рубрик.

На портале представлен справочник предпринимателя. Есть несколько сервисов для помощи бизнесу, его организации и открытия. В наличии и различные калькуляторы. Например, зарплатные и налоговые, для расчета налогов и госпошлин. Главное, что можно найти на сайте, так это сведения об аттестации, проверках и профстандартах. На нем также имеется информация о самом проекте и его редакции, контактные данные для связи. Есть возможность разместить рекламные объявления или материалы.

На портале представлен справочник предпринимателя. Есть несколько сервисов для помощи бизнесу, его организации и открытия. В наличии и различные калькуляторы. Например, зарплатные и налоговые, для расчета налогов и госпошлин. Главное, что можно найти на сайте, так это сведения об аттестации, проверках и профстандартах. На нем также имеется информация о самом проекте и его редакции, контактные данные для связи. Есть возможность разместить рекламные объявления или материалы.