Что за хитрая игра по выбору ОДМ затевается в мэрии Бердска, ответила вице-мэр Жанна Шурова

Ни один из подавших заявление на конкурс не соответствует даже первой части, заявила бердчанка и попросила разобраться редакцию "Курьер. Среда. Бердск". Особенно интересует пункт "опыт руководящей должности" и "опыт работы в сфере молодёжной политики".

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Опять какая-то хитрая схема затевается по выбору директора ОДМ в Бердске? С таким вопросом в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" обратилась читательница Ирина Александровна 14 декабря. Напомним, кто станет "звездой" ОДМ, выясняла редакция. Назначена дата конкурса на пост начальника отдела по делам молодежи в Бердске. Прием заявок проводился до 10 декабря. Конкурс пройдет 28 декабря 2020. Также напомним, что с сентября 2019 года Евгения Шмидт была руководителем ОДМ Бердска. Она ушла с поста по собственному желанию и перешла на должность заместителя.

- Уважаемая редакция! Знаю, что вы объективно подходите к публикации "неудобных" вопросов для органов власти. Прошу сделать запрос и опубликовать промежуточные итоги конкурса на должность директора отдела по делам молодёжи. Лично мне кажется, что там опять какая-то хитрая схема затевается. По имеющейся информации, ни один из подавших заявление на участие в конкурсе не соответствует даже первой части, особенно интересует пункт "опыт руководящей должности" и "опыт работы в сфере молодёжной политики," - отметила Ирина.

Ирина Александровна попросила узнать имена подавших заявление на конкурс, их профессиональные качества и сравнить их с требованиями положения о конкурсе. На эту просьбу ответила вице-мэр по экономразвитию и социальной политике Жанна Шурова. Она рассказала, что за время все время приема документов заявки подали 3 претендента.

- Всего было 3 заявки: Владислав Дубровский, Семен Варсеха и Павел Болотин. Последний из трех сам отозвал свою кандидатуру, - рассказал Жанна Сергеевна 15 декабря.

Все документы были проверены в соответствии с квалификационными требованиями, отметила Шурова. И рассказала, что основные критерии были - это опыт работы не менее 5 лет в молодежной сфере и опыт на руководящей должности.

- У Дубровского есть опыт работы в отделе по делам молодежи и в центре развития культуры Искитимского района. Он исполнял обязанности заведующего организационно-творческого отдела. Варсеха работал организатором, заведующим секцией народного творчества. Эти кандидаты проходят по требованиям, - уточнила Шурова.

Дубровский и Варсеха приглашены на заседание комиссии 28 декабря, где пройдет собеседование. Члены комиссии оценят их знания, навыки, профессиональный уровень. Они имеют право предоставить программы развития ОДМ. После этого будет открытое голосование, после которого кандидатуры предложат главе Бердска. Евгений Шестернин примет решение, с кем он заключит договор, уточнила Жанна Сергеевна. Читайте подробности в ближайшее время.

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