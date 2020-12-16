16.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

Дала Байдену совет насчет России экс-помощница Трампа

16:45 16.12.2020 Фото: Erin Scott / Reuters
0

Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке.

% name% title
Экс-помощница Трампа дала Байдену совет насчет России

Экс-помощница президента США Дональда Трампа Фиона Хилл дала избранному главе государства Джо Байдену совет насчет России. Мнение бывшего директора Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома по России приводит The New York Times.

По ее словам, Байдену не стоит перенимать пренебрежительный подход 44-го американского лидера Барака Обамы к России. Эксперт отметила, что мир сильно изменился, и новому президенту придется «думать иначе». Хилл подчеркнула, что многие из ключевых задач, стоящих перед Байденом, потребуют сотрудничества с российскими властями. Так, в таких сферах, как восстановление контроля над вооружениями, противодействие изменению климата и борьба с пандемией нового коронавируса администрации Байдена будет необходимо «найти возможность для этого», несмотря на имеющиеся разногласия.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова спрогнозировала отношения между Россией и США после прихода к власти Джо Байдена. По мнению Захаровой, смена власти в Соединенных Штатах не внесет кардинальных изменений во взаимоотношения двух стран.

15 декабря президент России Владимир Путин поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой в президентских выборах. В телеграмме российский лидер пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность в том, что Россия и США «могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир».

Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Он набрал 302 голоса при необходимых для победы 270. Демократ назвал решение коллегии выборщиков ясной победой, одержанной им над действующим главой государства Дональдом Трампом.

президент санкции сша
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хороший совет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пора работать самим: в два раза снизилось количество мигрантов за 2020 год в России
17:30 16-12-2020
Пора работать самим: в два раза снизилось количество мигрантов за 2020 год в России
Новую программу кредитования многодетных семей могут ввести в России. С очень хорошим процентом
17:20 16-12-2020
Новую программу кредитования многодетных семей могут ввести в России. С очень хорошим процентом
Нашла антитела к коронавирусу у 50% пациентов в Сибири «Инвитро». Сколько процентов в Новосибирской области, узнайте
17:15 16-12-2020
Нашла антитела к коронавирусу у 50% пациентов в Сибири «Инвитро». Сколько процентов в Новосибирской области, узнайте
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
17:01 16-12-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
Развеяли распространенный миф о коронавирусе ученые
17:00 16-12-2020
Развеяли распространенный миф о коронавирусе ученые
Потеряла связь с военнослужащими нескольких боевых постов армия Карабаха
16:58 16-12-2020
Потеряла связь с военнослужащими нескольких боевых постов армия Карабаха
БердскЦентр занятости Бердска
16:53 16-12-2020
Центр занятости Бердска
Лига Чемпионов УЕФА
16:52 16-12-2020
Лига Чемпионов УЕФА
Где и в какое время смотреть прямую линию с Владимиром Путиным 17 декабря 2020 года
16:50 16-12-2020
Где и в какое время смотреть прямую линию с Владимиром Путиным 17 декабря 2020 года
Виды и применение водоотводных лотков из нержавеющей стали
16:50 16-12-2020
Виды и применение водоотводных лотков из нержавеющей стали