Тысячи людей устроили митинг за отставку премьера Пашиняна в Ереване

Шествие, организованное оппозиционными партиями, сопровождают многочисленные силы полиции.

В Ереване проходит масштабный митинг В Ереване проходит масштабный митинг. Требование протестующих – отставка премьер-министра правительства Армении Никола Пашиняна. Судя по кадрам очевидцев, в шествии участвуют несколько десятков тысяч местных жителей.

Источник: t.me/bazabazon

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