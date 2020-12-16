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Тысячи людей устроили митинг за отставку премьера Пашиняна в Ереване

14:51 16.12.2020 Фото: ©t.me/bazabazon
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Шествие, организованное оппозиционными партиями, сопровождают многочисленные силы полиции.

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В Ереване проходит масштабный митинг

В Ереване проходит масштабный митинг. Требование протестующих – отставка премьер-министра правительства Армении Никола Пашиняна.

Судя по кадрам очевидцев, в шествии участвуют несколько десятков тысяч местных жителей.

Источник: t.me/bazabazon

Армения митинг протесты Никол Пашинян
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