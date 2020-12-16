Тысячи людей устроили митинг за отставку премьера Пашиняна в Ереване

В Ереване проходит масштабный митинг. Требование протестующих – отставка премьер-министра правительства Армении Никола Пашиняна.
Судя по кадрам очевидцев, в шествии участвуют несколько десятков тысяч местных жителей.
Источник: t.me/bazabazon
Шествие, организованное оппозиционными партиями, сопровождают многочисленные силы полиции.
В Ереване проходит масштабный митинг. Требование протестующих – отставка премьер-министра правительства Армении Никола Пашиняна.
Судя по кадрам очевидцев, в шествии участвуют несколько десятков тысяч местных жителей.
Источник: t.me/bazabazon