Не смогли юридически обосновать новые правила для «безмасочников» в «Аэрофлоте»

Пассажиру могут отказать в перевозке в связи с невыполнением эпидемиологических норм, предписанных Роспотребнадзором.

В «Аэрофлоте» не смогли юридически обосновать новые правила с отдельной зоной для «безмасочников»

В «Аэрофлоте» не смогли юридически обосновать новые правила с отдельной зоной для «безмасочников».

Дело в том, что пассажиру могут отказать в перевозке в связи с невыполнением эпидемиологических норм, предписанных Роспотребнадзором, а вот про изменения места ни в каких договорах не прописано.

«Для нас критически важно в сложившейся ситуации обеспечить безопасность всех пассажиров. Поэтому для пассажиров, заявивших об отказе использовать маску уже после закрытая дверей, предусмотрены выделенные места. Это общемировая практика, и, конечно, вынужденная мера», — сообщил «Базе» PR-директор Михаил Демин

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Источник: t.me/bazabazon