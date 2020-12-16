Розыск: Пропал 15-летний Михаил Костромин в кожаной черной куртке из поселка Вега Бердска. Исчез 12 декабря 2020

Мальчик до сих пор не вернулся домой

Отделом МВД России по городу Бердску Новосибирской области разыскивается пропавший без вести несовершеннолетний Костромин Михаил Сергеевич, 16.08.2005 г.р., проживающий в поселке Вега города Бердска Новосибирской области, который 12.12.2020 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно, сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в полиции.

Приметы: на вид 15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы прямые, русые, стрижка короткая.

Был одет: вязаная шапка черного цвета с отворотом, куртка кожаная черного цвета, черные кроссовки.

Убедительная просьба всех, кто знает о местонахождении Костромина Михаила в настоящее время, либо видел его после 12 декабря 2020 года позвонить по номеру телефона 903-934-20-51 либо 112.