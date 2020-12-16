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Розыск: Пропал 15-летний Михаил Костромин в кожаной черной куртке из поселка Вега Бердска. Исчез 12 декабря 2020

14:50 16.12.2020 Фото: МВД Бердска
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Приметы: на вид 15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы прямые, русые, стрижка короткая.

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Мальчик до сих пор не вернулся домой

Отделом МВД России по городу Бердску Новосибирской области разыскивается пропавший без вести несовершеннолетний Костромин Михаил Сергеевич, 16.08.2005 г.р., проживающий в поселке Вега города Бердска Новосибирской области, который 12.12.2020 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно, сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в полиции.

Приметы: на вид 15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы прямые, русые, стрижка короткая.
Был одет: вязаная шапка черного цвета с отворотом, куртка кожаная черного цвета, черные кроссовки.

Убедительная просьба всех, кто знает о местонахождении Костромина Михаила в настоящее время, либо видел его после 12 декабря 2020 года позвонить по номеру телефона 903-934-20-51 либо 112.

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От редакции

Видели мальчика?

Аноним, 16 декабря 2020 15:00
Господи,ну куда вы бежите то Если вам плохо в семье,надо нарборот идти к людям,вам всегда помогут

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