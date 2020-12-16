Задолжал почти 5 млн рублей налогов житель Бердска

В 2020 бердчане должны в два раза меньше, чем в 2019 году.

Задолжал более 4,5 миллионов рублей налогов житель Бердска

Размер долга мужчины — 4 млн. 647 тысяч рублей — из Бердска мал на фоне всех неоплаченных вовремя налогов в Бердске.

Общая сумма неоплаченных вовремя налогов по Бердску составляет почти 92 миллиона рублей.

В 2020 бердчане должны в два раза меньше, чем в 2019 году, рассказал судебный пристав-исполнитель бердской службы судебных приставов Александр Федотов. В прошлом году у судебных приставов-исполнителей находилось 4613 исполнительных производств на сумму 188 709 тысяч рублей. Печальный рейтинг по неуплате налогов, как отметил Александр Викторович, возглавил человек, задолженность которого составляет 4 млн. 647 тысяч рублей.