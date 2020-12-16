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Сенсация: Выдала 154 бесплатных таблеток от коронавируса заболевшему пневмонией ЦГБ Бердска. Спустя неделю

16:35 16.12.2020, Алина Бурова Фото: Читательницы Вероники
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Бердчанка вызвала своему мужу "скорую", но те не приехали. Сказали, что человек не задыхается и ничего страшного не произошло.

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Бесплатные лекарства от COVID-19 получили бердчане
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Бесплатные лекарства от коронавируса получила молодая семья из Бердска. Четыре пачки таблеток необходимо принимать 2 раза в день. Как утверждает жена заболевшего, Вероника (имя изменено - прим.ред.) ее муж заболел неделю назад. Коронавирус пока не подтвержден.

- Муж заболел неделю назад. Температура была небольшая, как при обычном ОРВИ — 37. Присутствовало недомогание, слабость. Температура держалась 37, но в пятницу поднялась до 38. Первые дни сами лечились, а в пятницу, когда температура стала выше, муж пошел на прием к врачу. Медики его послушали и сказали, что дыхание жесткое, но ничего страшного не услышали, назначили пить просто противовирусные. В субботу и воскресенье температура поднялась и держалась все выходные. Мы распереживались, вызвали "скорую", они нам сказали, что не поедут, так как температура не такая высокая, человек не задыхается, когда будет задыхаться, возникнут сложности дыхания и очень высокая температура - приедут. Он в те дни пролежал с температурой. Только в понедельник мы вызвали с утра врача. Она послушала, услышала хрипы и сказала, что пневмония. Назначила рентген, анализы. Мы на следующий день во вторник пришли к ней, она диагноз подтвердила. Врач выписала таблетки, выдала на приеме. Врач сказала, что лечить будут теми препаратами, которыми лечатся при коронавирусе. Мазок для определения ковида взяли, результата еще нет. Сказали, что похоже на обычную бактериальную пневмонию. Потому что она прослушивается, а коронавирус - нет,- рассказала сегодня, 16 декабря, "Курьер. Среда. Бердск" жена заболевшего пневмонией Вероника.

Отмечается, что сама Вероника не болеет. Получению лекарств рады, но дополнительно принимают противовирусные и ставят уколы.

- Конечно, нас это радует. И врач быстро пришел. Утром вызвали, днем пришли. Да, спасибо. Благодарны, - сообщила Вероника.

Напомним, что в ноябре, не дождавшись врача, 8 дней с температурой 39,4 устроила разнос сотрудникам кол-центра 74-летняя Татьяна Андреевна с COVID-19 из Бердска. И неожиданно врач пришел.

Подобная ситуация произошла и с 80-летней пенсионеркой с COVID-19, находящейся в пульмонологии ЦГБ Бердска. Пенсионерка попросила помощи у соседей, сказала, что на нее не обращают внимания, ни таблеток, ни уколов нет. Соседи пробежались по дому и собрали уколы и таблетки. Но в пульмонологии их не взяли — все лекарства есть в наличии. Проблема Веры Владимировны разрешилась в назначенное в больнице ей время.

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Так выглядит набор для лечения на бумаге, который выдал врач (конфиденциальные данные скрыты редакцией)
COVID-19 выдали бесплатные лекарства коронавирус
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