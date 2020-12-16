Самый протяжённый турмаршрут: опорной точкой «Великой Северной экспедиции Беринга» станет Новосибирская область

Новосибирская область подготовила сервисы для включения в глобальный турмаршрут

Ученые и бизнесмены Новосибирской области разработали сервисы, позволяющие региону стать одной из опорных точек проекта «Великая Северная экспедиция Беринга» — самого протяженного турмаршрута мира. Для этого созданы бесплатные аудиогиды для самостоятельных путешествий, а также готовятся масштабные туры от профессиональных экскурсоводов.

16 декабря в Новосибирске инициатор проекта член Русского географического общества Ильдар Маматов вместе с учеными закончит работу над проектом и презентует не только аудиогиды, но и «Кухню Беринга» — лучшие сибирские рецепты, вошедшие в рацион команды мореплавателей. Одновременно представитель РГО подпишет соглашения с туроператорами.

Среди локаций новосибирских туров – Академгородок, Никольский Погост, Кривощековский выселок, река Обь и Чертово городище. К новому году для автопутешественников будет создан маршрут до Томска. Позже наиболее востребованные экскурсии будут переведены на английский, китайский и русский жестовый языки.



«Новосибирск, по сути, стал местом силы для команды Беринга. В селе Кривощеково, там, где сейчас стоит город, готовили провизию и собирали теплую одежду для участников экспедиции, а также скобы, гвозди и другие необходимые для изнурительного похода до Камчатки инструменты», - рассказывает писатель и краевед Константин Голодяев.

Проект Ильдара Маматова по созданию глобального турмаршрута от Европы, через Новосибирскую область и до берегов Аляски поддержали Министерство культуры РФ, Ростуризм, Русское географическое общество и руководство 12 регионов Урала и Сибири.

«Ученые команды Беринга открыли для центральной России место будущего Новосибирска, в их дневниках появилось одно из первых архивных свидетельств о местонахождении села Кривощёково. Мы, следуя традициям, формируем интерес к удивительным местам и историям Сибири. Это необычная синергия достигается тем, что ее одновременно создают путешественники, ученые и бизнес одновременно в нескольких регионах», - говорит Ильдар Маматов.

Напомним, благодаря Великой Северной экспедиции российские ученые и офицеры изучили Сибирь и побережье Северного Ледовитого океана, открыли американский берег и подтвердили наличие пролива между Азией и Америкой, нанесли на карту Южные Курильские острова, обследовали Камчатку, Охотское море и побережье Японии. Многие моряки не вернулись из-за заболевания цингой и экстремальных, подчас нечеловеческих условий. Экспедиция длилась 10 лет (с 1733 по 1743 годы). За это время в ней участвовали около 3 тысяч человек.

