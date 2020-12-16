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"Уговорили взорвать метро": дал показания по подозрению в терроризме задержанный Койбаков

16:39 16.12.2020 Фото: pixabay.com
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Следователи уже провели очную ставку между Койбаковым и Юсубовым, на которой первый ещё раз пересказал все свои показания.

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В Москве задержанный по подозрению в терроризме дал показания

В Москве задержанный по подозрению в терроризме дал показания о готовившемся на станции метро «Киевская» теракте, который сорвался из-за отказа потенциального смертника.

Показания следователям дал некий уроженец Дагестана Койбаков, который заявил, что в декабре 2018 года двое его знакомых – Омаров и Юсубов – уговаривали стать его террористом-смертником и взорваться. Встреча, по его словам, проходила второго декабря возле торгового центра «Европейский» в Москве.

Следователи уже провели очную ставку между Койбаковым и Юсубовым, на которой первый ещё раз пересказал все свои показания. Юсубов, впрочем, всё полностью отрицает. Сам он, к слову, ранее судим не был и к уголовной ответственности никогда не привлекался.

Недавно Юсубов был арестован судом.

Источник: t.me/bazabazon

задержали теракт экстремизм
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