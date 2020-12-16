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Проверили на ковид-нарушения ТЦ «Меркурий» и «Сибирский Версаль» в Бердске. Нашли нарушения?

18:15 16.12.2020 Фото: pixabay.com
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Цель рейдового мероприятия – проверка соблюдения мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

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Масочный режим проверили в «Меркурии» и «Сибирском Версале» в Бердске
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Проверили на ковид-нарушения ТЦ «Меркурий» и «Сибирский Версаль» в Бердске. Нашли нарушения?Начали ставить вакцину «ЭпиВакКорона» в Новосибирской области. Она достанется жителям трех районовЕщё 876 новостей

Сегодня, 16 декабря, специалисты управления экономразвития администрации Бердска и сотрудники бердской полиции провели очередной рейд по предприятиям потребительского рынка. Цель рейдового мероприятия – проверка соблюдения мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

16 декабря по графику осуществлена проверка масочного режима.

Торгового центра «Сибирский Версаль», расположенного по адресу ул. Ленина, 41а

Торгового центра «Меркурий», расположенного по адресу ул. Ленина, 47.

- По итогам проверок нарушения масочного режима не выявлены, - сообщила  начальник отдела промышленности, торговли и развития предпринимательства администрации города Бердска Наталья Неупомнищева.

COVID-19 коронавирус масочный режим пандемия
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