Проверили на ковид-нарушения ТЦ «Меркурий» и «Сибирский Версаль» в Бердске. Нашли нарушения?

Сегодня, 16 декабря, специалисты управления экономразвития администрации Бердска и сотрудники бердской полиции провели очередной рейд по предприятиям потребительского рынка. Цель рейдового мероприятия – проверка соблюдения мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
16 декабря по графику осуществлена проверка масочного режима.
Торгового центра «Сибирский Версаль», расположенного по адресу ул. Ленина, 41а
- По итогам проверок нарушения масочного режима не выявлены, - сообщила начальник отдела промышленности, торговли и развития предпринимательства администрации города Бердска Наталья Неупомнищева.