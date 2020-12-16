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Вторичная недвижимость зарубежём все также популярна

16:40 16.12.2020
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В последние годы количество россиян, которые решились и вложили свои личные средства в недвижимость за рубежом, значительно возросло.

В последние годы количество россиян, которые решились и вложили свои личные средства в недвижимость за рубежом, значительно возросло. При этом, приобретают недвижимое имущество не только для постоянного проживания в нем, но и в целях реализации бизнес-проектов. Давайте разбираться в вопросе, почему подобное вложение средств в зарубежную недвижимость на вторичном рынке до сих пор не теряет своей актуальности.

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Новый проект от известного застройщика в живописном месте

Вторичное жилье за границей: где, зачем и почем

В целях обосноваться в Европе и стать ее резидентом, многие иностранные граждане, в том числе и россияне, покупают апартаменты в зарубежных странах. Чтобы хоть немного сэкономить время и собственные средства, покупатели решают приобрести апартаменты на вторичном рынке. Дело в том, что недвижимое имущество на первичном рынке довольно долго сдается, а в ходе строительства может существенно измениться стоимость на него.

Кроме того, на вторичном рынке недвижимого имущества существует большее количество предложений объектов, чем на первичном рынке. А главным плюсом вторички выступает то, что покупатель может самостоятельно выбрать тот объект, который ему нравится, учитывая свое предпочтения по местоположению, а также стоимости. В связи с тем, что покупка недвижимости в Европе связана с иными многочисленными нюансами (к примеру, незнание местного законодательства или языка), то многие россияне обращаются за помощью в риэлтерское агентства. Одним из лучших выступает агентство недвижимости в Турции Profit Real Estate. Именно в Турцию из года в год «стекается» все большее количество русских. Агентство Profit Real Estate работает на турецком рынке недвижимости не один год, и всегда находит индивидуальный подход к каждому клиенту.

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Квартиры класса люкс на центральной аллее Махмутлара, Алания

Стоит ли покупать вторичку в Турции?

Процедура приобретения недвижимого имущества от застройщика может восприниматься как некая «русская рулетка» (к примеру, удастся ли застройщику быстро закончить проект), поэтому многие иностранцы предпочитают покупать квартиры на вторичном рынке.

Именно поэтому вторичная недвижимость в Турции пользуется большим спросом. В чем причина подобной популярности?

  • Возможность выбора. В связи с тем, что покупателю не приходится ждать завершения строительства, он сам может выбрать нужный объект из числа предложенных. При этом, будущий владелец иностранной недвижимостью ориентируется на местоположение квартиры, ее квадратные метры и пр.

  • Возможность оценить обстановку в районе. Так как апартаменты на вторичном рынке строились в недалеком (или далеком) прошлом, то районы их расположения уже сумели «обзавестись» больницами, детскими садами и развлекательными центрами. Иными словами, вы сможете без проблем воспользоваться всеми благами социальной жизни.

  • Отсутствие проблем в оформлении бумаг. Подобный пункт подходит как при приобретении квартиры на вторичном, так и на первичном рынке. Но, в отношении апартаментов на вторичке, вам не придется ждать сдачи объектов, завершения всех строительных работ. Вы покупаете квартиру «здесь и сейчас».

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Апартаменты в комплексе недалеко от пляжей Коньяалты, Анталия

В результате, спрос на недвижимость в Турции растет каждый год. Во-первых, вы получаете качественное жилье. Во-вторых, можете рассчитывать на оформление вида на жительство и в будущем – на гражданство. В – третьих, если даже жить в Турции вы не захотите, то существует возможность сдавать квартиру в аренду, получая от подобной операции хороший доход (особенно в разгар туристического сезона).

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