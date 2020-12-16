16.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

«Ростелеком» в 2020 году построил 43 базовые станции сотовой связи в Новосибирской области

16:42 16.12.2020
0

Новосибирский филиал «Ростелекома» в 2020 году построил базовые станции сотовой связи в 43 селах и деревнях региона, в которых проживает почти 15 тысяч человек.

% name% title
Запуск новых телекоммуникационных объектов проводился в рамках контракта с оператором мобильной связи Tele2, который работает в России с 2003 года и оказывает услуги в 68 регионах страны.
Базовые станции позволяют увеличить пропускную способность сетей, чтобы пользователи могли свободно подключаться к мобильному интернету в удобное время. Кроме того, новые объекты инфраструктуры помогают установить стабильную зону покрытия сотовой связи.

Вышки сотовой связи в этом году появились в 17 районах Новосибирской области. Сразу пять базовых станций установлено в Кыштовском районе, по четыре новых объекта специалисты компании построили в Болотнинском, Здвинском, Тогучинском, Черепановском и Венгеровском районах региона. Самым большим населенным пунктом, получившим качественную связь и мобильный интернет, стало село Лекарственное Тогучинского района: там живет более 700 человек. Самым малым — село Остяцк Северного района с населением около 200 жителей.
«В предыдущие два года наша компания построила вышки сотовой связи в 52 населенных пунктах области. В этом году мы приросли по объемам, так что теперь базовые станции помогают обеспечить надежной связью и мобильным интернетом почти 35 тысяч жителей региона, — отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком». — Даже в отдаленных селах и деревнях у жителей постепенно появляется возможность общаться с родственниками и знакомыми на более высоких скоростях, а также пользоваться цифровыми сервисами — порталом госуслуг, соцсетями или электронной почтой».

ПАО «Ростелеком»
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пора работать самим: в два раза снизилось количество мигрантов за 2020 год в России
17:30 16-12-2020
Пора работать самим: в два раза снизилось количество мигрантов за 2020 год в России
Новую программу кредитования многодетных семей могут ввести в России. С очень хорошим процентом
17:20 16-12-2020
Новую программу кредитования многодетных семей могут ввести в России. С очень хорошим процентом
Нашла антитела к коронавирусу у 50% пациентов в Сибири «Инвитро». Сколько процентов в Новосибирской области, узнайте
17:15 16-12-2020
Нашла антитела к коронавирусу у 50% пациентов в Сибири «Инвитро». Сколько процентов в Новосибирской области, узнайте
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
17:01 16-12-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
Развеяли распространенный миф о коронавирусе ученые
17:00 16-12-2020
Развеяли распространенный миф о коронавирусе ученые
Потеряла связь с военнослужащими нескольких боевых постов армия Карабаха
16:58 16-12-2020
Потеряла связь с военнослужащими нескольких боевых постов армия Карабаха
БердскЦентр занятости Бердска
16:53 16-12-2020
Центр занятости Бердска
Лига Чемпионов УЕФА
16:52 16-12-2020
Лига Чемпионов УЕФА
Где и в какое время смотреть прямую линию с Владимиром Путиным 17 декабря 2020 года
16:50 16-12-2020
Где и в какое время смотреть прямую линию с Владимиром Путиным 17 декабря 2020 года
Виды и применение водоотводных лотков из нержавеющей стали
16:50 16-12-2020
Виды и применение водоотводных лотков из нержавеющей стали