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House Expert - ваша универсальная строительная компания

16:44 16.12.2020
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Строительство дома, дизайн дома, документация и смета - исходя из предложенного вами бюджета, мы разработаем концепцию дизайна, которая будет соответствовать вашим требованиям.

Строительство дома, дизайн дома, документация и смета - исходя из предложенного вами бюджета, мы разработаем концепцию дизайна, которая будет соответствовать вашим требованиям. После утверждения концептуального проекта последует детальное проектирование, которое будет включать электрические, сантехнические, структурные и подробные архитектурные проекты. Спецификация материалов и подробная смета будут подготовлены после завершения рабочего проектирования. House Expert - ваш помощник при проектировании и строительства дома.

Условия сотрудничества

Заявление на получение разрешения на строительство - мы подадим разрешение на строительство и подготовим все необходимые инженерные документы, включая подписи и печати соответствующих специалистов. Мы гарантируем строгое соблюдение национальных строительных норм и правил безопасности в России

Заявление на получение кредита в банке - Мы подготовим все необходимые технические документы для банковского кредита на проекты домов или кредита. Мы также поможем вам в обработке ваших заявок на получение кредита в банке. Все, что вам нужно сделать, это предоставить требования и подписать документы.

Гарантии, контакты, оценка

Управление строительством и надзор - мы предоставим всю рабочую силу, материалы, оборудование, инструменты, транспорт, надзор и другие предметы, необходимые для удовлетворительного завершения работы, включая налоги, требуемые государством. Инженер проекта будет назначен для наблюдения за строительной площадкой на постоянной основе. Мы будем постоянно согласовывать с вами ход работ и любые проблемы, которые могут возникнуть в период строительства.

Гарантия - Мы отремонтируем за свой счет любые дефекты, утечки или другие неисправности, которые возникнут из-за плохих материалов и качества изготовления.

Бесплатная оценка - посетите нашу страницу бесплатная оценка, чтобы сразу оценить ваши требования. Если у вас уже есть план, вы можете отправить его нам по указанному выше адресу электронной почты или через нашу страницу контакты.

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