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Как купить подходящий 3D-принтер

16:45 16.12.2020
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3D-принтеры предоставляют практически безграничный набор возможностей.

3D-принтеры предоставляют практически безграничный набор возможностей. Если вы распечатываете фигурку, футляр для смартфона, гаечный ключ или дверной ограничитель, вам необходимо выбрать устройство, соответствующее вашим потребностям и бюджету. Узнайте все о 3d технологиях, 3d принтерах здесь : https://vektorus.ru/.

При цене от менее 200 долларов США до нескольких тысяч долларов или фунтов 3D-принтеры бывают самых разных размеров и возможностей. Они также используют множество различных технологий, от FDM (Fused Deposition Modeling) до DLP (Digital Light Processing), стереолитографии и других. Если все это звучит ошеломляюще, не волнуйтесь.

Что я хочу напечатать

Предметы домашнего обихода - это предметы, которые вы можете ожидать найти в своем доме или офисе. Эти предметы не должны выдерживать много света или влаги. Лучшим вариантом здесь является использование принтера FDM с полимолочной кислотой (PLA), акрилонитрилбутадиенстиролом (ABS) или полиэтилентерефталатгликолем (PETG) в качестве нити.

Печатайте все, что вы собираетесь использовать с пищевыми продуктами, используя безопасную для пищевых продуктов нить, такую как PETG, с покрытием из безопасной для пищевых продуктов эпоксидной смолы.

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