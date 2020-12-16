Покупайте дешевые авиабилеты онлайн и прямо на АвиаПоезд.ру

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Как найти дешевый билет на самолет
Выбрать дешевые авиабилеты через онлайн-сервис совсем не сложно. Панель поиска появится на главной странице. Чтобы найти билеты на самолет, следуйте приведенным ниже правилам:
- В первом окне введите название колонии и страну, из которой вы хотите вылететь. Во втором окне запишите название города и страны, куда хотите прилететь.
- Следующие поля день вылета и прилета обратно, если требуется обратный перелет.
- В финальном окошке укажите вариант билета для взрослых, детский 2 либо 12 лет.
- Если замыслили приобрести авиабилеты в бизнес-класс, установите чекбокс в данном месте.
- Нажмите кнопочку «Обнаружить билеты» и ожидайте, доколе сервис закончит поиск.