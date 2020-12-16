Почему окна под заказ лучше уже готовых решений?

Окна — это не просто элемент интерьера. Они выполняют очень важную функцию — обеспечивают нормальный микроклимат в помещении, минимизируя теплопотери, защищая внутреннее пространство от сквозняков и продуваний.

Окна — это не просто элемент интерьера. Они выполняют очень важную функцию — обеспечивают нормальный микроклимат в помещении, минимизируя теплопотери, защищая внутреннее пространство от сквозняков и продуваний. И, к сожалению, далеко не все типовые окна (уже готовые решения) способны эффективно справляться со своими задачами.

И в данной статье мы разберемся, почему окна на заказ лучше готовых решений и где лучше заказывать изделия.

Преимущества окон, изготовленных под заказ

Окна, изготовленные по индивидуальному заказу, имеют целый ряд преимуществ перед уже готовыми решениями. К ним можно отнести:

Экономичность. Да, как ни странно, но окна, выполненные под заказ, могут помочь вам сэкономить ваши средства, ведь вы сами решаете какими они будут. Зачем доплачивать за дорогой многокамерный стеклопакет, если вы живете в теплом регионе? Нужна ли вам взломоустойчивая фурнитура? Вы сами «собираете» свое окно в соответствии с вашими пожеланиями и бюджетом.

Точное соответствие размерам проема. «Стандартный оконный проем» — это очень абстрактное понятие. Даже в домах одного и того же типа его размеры могут отличаться, что делает подбор и установку готовых окон весьма затруднительной. В случае же с изделиями под заказ, специалисты сами определяют габариты окна так, чтобы оно стало в проем без каких-либо дополнительных манипуляций и «танцев с бубном».

Гармония с интерьером. Даже при достаточно широком выборе готовых окон на рынке, достаточно тяжело найти то изделие, которое будет на все 100% соответствовать уже готовому интерьеру в помещении. В случае же с индивидуальным изготовлением вы сможете сами подобрать оттенок, фактуру самого профиля и даже фурнитуры.

Также следует отметить, что срок индивидуального изготовления и монтажа окон незначительно превышает, а иногда и равен, сроку установки уже готовых изделий. Это обусловлено тем, что идеально подогнанные окна куда проще установить — мастерам не придется наращивать проем или выбивать кирпичи, чтобы оно стало, как надо. Из этого также следует, что вам не придется таскать горы мусора, оставшегося после работ.

Где заказывать окна в Москве и Московской области?

Преимущества окон под заказ имеют место только в том случае, если их изготовлением занимаются профессионалы. Поэтому рекомендуем вам обращаться в компанию «Народные окна». Она работает на рынке более 18 лет и уже успела доказать свою ответственность и профессионализм.

Своим клиентам компания «Народные окна» предлагает следующие преимущества:

Широкий ассортимент качественной и надежной фурнитуры от проверенных мировых производителей — на выбор.

Бесплатный вызов замерщика на дом.

Низкие цены на изготовление окон, что достигается за счет наличия собственной производственной базы и эксклюзивным условиям сотрудничества с поставщиками.

Для производства окон используется высококачественные немецкие профили VEKA, проверенные временем.

Гарантия на все изделия и монтажные работы сроком от 5 лет.

Четкое соблюдение сроков изготовления окон в соответствии с заранее оговоренными условиями.

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