Виды и применение водоотводных лотков из нержавеющей стали

Проблема отведения лишней влаги актуальна для многих промышленных предприятий. Для ее решения применяют специальные системы водоотведения. Система внутреннего водоотвода из нержавеющей стали не только создает эффективную защиту помещения, но и надежная в эксплуатации, соответствует стандартам.

Функции системы водоотведения

Застой воды - почва для размножения вредных микроорганизмов, что недопустимо на производственных предприятиях. Кроме этого, разрушается и само здание, на стенах размножается грибок, портится фундамент, напольное покрытие. Чтобы это предотвратить, необходимо устанавливать систему водоотвода. Она состоит из лотков, решеток, трапоприямков, дополнительных элементов для осуществления крепления. Наиболее оптимальный материал - нержавеющая сталь.

Стоки по уклону стекают в канал, откуда через трапоприямок выводятся в канализацию. Для обеспечения безопасности передвижения зданием, лотки закрываются водоприемными решетками (щелевыми, ячеистыми, перфорированными или пластинчатыми). Исключением есть щелевые лотки, которые не прикрываются, так как на поверхности видна лишь маленькая щель для приема жидкости.

Желоб – важный элемент водоотвода



Еврол



щелевой

Водоотводящие лотки (желоба) служат опалубкой для отводящего в систему. Лоток монтируют в предусмотренных для этой цели местах. Верхняя часть желоба должна совпадать или быть ниже уровня поверхности напольного покрытия.

Решетка, перекрывающая водоотводящие желоба, защищает канал от крупного мусора, не позволяя ему перекрывать водяной поток. Площадку вокруг лотка заливают бетонной смесью, которая после застывания берет на себя большую долю механической нагрузки.

Особенности конструкции лотка

При выборе лотков нужно учесть место применения и необходимую пропускную способность. Существует несколько видов водоотводных лотков:

Мини;

Евро;

Щелевой;

Аква.

Все они отличаются габаритной шириной, диапазоном высот и, соответственно, пропускной способностью. По этому каждый из них применяется на разных предприятиях. Наиболее распространенный - Евро. У них хорошая пропускная способность, могут закрываться любим топом решетки. Щелевой - хорошо себя зарекомендовал при разделении сухих и влажных зон. Канал Мини устанавливают в помещениях с небольшой толщиной перекрытий. В качестве перелива в бассейнах используют лоток Аква. Все они могут изготавливаться со стали двух типов AISI 304 или AISI 316.

Применение внутреннего водоотвода из нержавеющей стали - качественный отвод жидкости из промышленных помещений. Информацию о нержавеющих лотках можно посмотреть на сайте компании Inoxpark https://www.inoxpark.ru/catalog/stainless_steel_channels/.