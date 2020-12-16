16.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Виды и применение водоотводных лотков из нержавеющей стали

16:50 16.12.2020
0

Проблема отведения лишней влаги актуальна для многих промышленных предприятий.

Проблема отведения лишней влаги актуальна для многих промышленных предприятий. Для ее решения применяют специальные системы водоотведения. Система внутреннего водоотвода из нержавеющей стали не только создает эффективную защиту помещения, но и надежная в эксплуатации, соответствует стандартам.

Функции системы водоотведения

Застой воды - почва для размножения вредных микроорганизмов, что недопустимо на производственных предприятиях. Кроме этого, разрушается и само здание, на стенах размножается грибок, портится фундамент, напольное покрытие. Чтобы это предотвратить, необходимо устанавливать систему водоотвода. Она состоит из лотков, решеток, трапоприямков, дополнительных элементов для осуществления крепления. Наиболее оптимальный материал - нержавеющая сталь.

Стоки по уклону стекают в канал, откуда через трапоприямок выводятся в канализацию. Для обеспечения безопасности передвижения зданием, лотки закрываются водоприемными решетками (щелевыми, ячеистыми, перфорированными или пластинчатыми). Исключением есть щелевые лотки, которые не прикрываются, так как на поверхности видна лишь маленькая щель для приема жидкости.

Желоб – важный элемент водоотвода

% name% title
Еврол
% name% title
щелевой

Водоотводящие лотки (желоба) служат опалубкой для отводящего в систему. Лоток монтируют в предусмотренных для этой цели местах. Верхняя часть желоба должна совпадать или быть ниже уровня поверхности напольного покрытия.

Решетка, перекрывающая водоотводящие желоба, защищает канал от крупного мусора, не позволяя ему перекрывать водяной поток. Площадку вокруг лотка заливают бетонной смесью, которая после застывания берет на себя большую долю механической нагрузки.

Особенности конструкции лотка

При выборе лотков нужно учесть место применения и необходимую пропускную способность. Существует несколько видов водоотводных лотков:

  • Мини;
  • Евро;
  • Щелевой;
  • Аква.

Все они отличаются габаритной шириной, диапазоном высот и, соответственно, пропускной способностью. По этому каждый из них применяется на разных предприятиях. Наиболее распространенный - Евро. У них хорошая пропускная способность, могут закрываться любим топом решетки. Щелевой - хорошо себя зарекомендовал при разделении сухих и влажных зон. Канал Мини устанавливают в помещениях с небольшой толщиной перекрытий. В качестве перелива в бассейнах используют лоток Аква. Все они могут изготавливаться со стали двух типов AISI 304 или AISI 316.

Применение внутреннего водоотвода из нержавеющей стали - качественный отвод жидкости из промышленных помещений. Информацию о нержавеющих лотках можно посмотреть на сайте компании Inoxpark https://www.inoxpark.ru/catalog/stainless_steel_channels/.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пора работать самим: в два раза снизилось количество мигрантов за 2020 год в России
17:30 16-12-2020
Пора работать самим: в два раза снизилось количество мигрантов за 2020 год в России
Новую программу кредитования многодетных семей могут ввести в России. С очень хорошим процентом
17:20 16-12-2020
Новую программу кредитования многодетных семей могут ввести в России. С очень хорошим процентом
Нашла антитела к коронавирусу у 50% пациентов в Сибири «Инвитро». Сколько процентов в Новосибирской области, узнайте
17:15 16-12-2020
Нашла антитела к коронавирусу у 50% пациентов в Сибири «Инвитро». Сколько процентов в Новосибирской области, узнайте
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
17:01 16-12-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
Развеяли распространенный миф о коронавирусе ученые
17:00 16-12-2020
Развеяли распространенный миф о коронавирусе ученые
Потеряла связь с военнослужащими нескольких боевых постов армия Карабаха
16:58 16-12-2020
Потеряла связь с военнослужащими нескольких боевых постов армия Карабаха
БердскЦентр занятости Бердска
16:53 16-12-2020
Центр занятости Бердска
Лига Чемпионов УЕФА
16:52 16-12-2020
Лига Чемпионов УЕФА
Где и в какое время смотреть прямую линию с Владимиром Путиным 17 декабря 2020 года
16:50 16-12-2020
Где и в какое время смотреть прямую линию с Владимиром Путиным 17 декабря 2020 года
Виды и применение водоотводных лотков из нержавеющей стали
16:50 16-12-2020
Виды и применение водоотводных лотков из нержавеющей стали