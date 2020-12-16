Лига чемпионов УЕФА – популярный футбольный турнир.

Популярным европейским футбольным турниром является Лига Чемпионов УЕФА. Именно поэтому новости, которые касаются проводимых соревнований, всегда очень интересуют болельщиков. Новую информацию о турнире можно найти здесь https://vesti.kz/league/.

В1992 году в процессе проведения реорганизации и с целью популяризации футбола был учрежден турнир «Лига чемпионов». Он стал приемником «Кубка чемпионов», который проводился с 1955 года.

Все финалы Лиги Чемпионов интересные и это вполне понятно, ведь их участниками становятся сильнейшие клубы Европы. Но по самый зрелищный матч финала состоялся в 2005 году. На поле в Стамбуле встретились «Милан» и «Ливерпуль». Первый тайм окончился разгромным счетом 3:0 в пользу итальянцев. Но во втором тайме англичанам удалось отыграться, и счет удалось сравнять. Победу в финале одержал «Ливерпуль», что, в общем, то стало неожиданностью для многих болельщиков команд.

Победителями Кубка Лиги Чемпионов за всю историю ее существования были 10 представителей из разных стран. Один раз победила команда из Югославии «Црвена Звезда». Как известно, этой страны сегодня нет на карте. Но самым титулованным клубом является испанский «Реал Мадрид» - 5 сезоном подряд команда побеждала в финале.

Другие интересные факты:

Больше всего поражений в финалах Лиги Чемпионов потерпел туринский «Ювентус». Из восьми игр в финале итальянцам удалось победить только 2 раза.

Самую крупная победа в Лиге Чемпионов зафиксирована в матче между румынским «Динамо» и североирландским «Крузейдерс» в 1973 году. Команда из Бухареста забила 11 безответных голов в ворота соперника.

Кубок Лиги Чемпионов является переходной наградой. Он отличается оригинальной формой. Из-за больших ручек трофей часто называют «Большие ушки». Победитель может кубок держать в течение 10 месяцев. Но согласно правилам, если команда побеждает в турнире 3 раза подряд или выигрывает 5 раз, то он имеет право оставить в клубе кубок навсегда. На сегодня единственной командой, которая соответствует этим требованиям, является мадридский «Реал». Команда смогла выиграть два кубка.