Начали ставить вакцину «ЭпиВакКорона» в Новосибирской области. Она достанется жителям трех районов

Вакцинация вакциной «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» началась в Новосибирской области

Вакцинирование медицинских работников, представителей социальной сферы и других отраслей вакциной от ковида «ЭпиВакКорона» началось в Новосибирской области – вакцина разработана центром «Вектор». В ходе пресс-тура 16 декабря на базе ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» были представлены проводимая работа и оборудование для хранения вакцины.

По словам заместителя министра здравоохранения Новосибирской области Андрея Лиханова, вакцинация – самый эффективный способ борьбы с инфекционными заболеваниями. «Сегодня мы начинаем вакцинацию вакциной «ЭпиВакКорона». Особенность этой разработки центра «Вектор» в том, что она не требует особых условий хранения, является более доступной и простой в использовании. Мы готовы к поступлению следующих партий, для этого в Новосибирской области организована вся инфраструктура, есть необходимое оборудование. При поступлении вакцина оперативно распределяется между учреждениями. Поставки осуществляются с соблюдением всех требований, за счет средств федерального бюджета», – подчеркнул он.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области, регион получил 1000 доз вакцины «ЭпиВакКорона» производства центра «Вектор», которых хватит для иммунизации 500 человек. Вакцина однокомпонентная, но курс вакцинации предусматривает двукратное введение с интервалом не менее 14-21 день. Эту вакцину министерство направило в районы, где нет условий для низкотемпературного хранения вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»): Болотнинский, Сузунский и Тогучинский. Напомним, «Спутник V» должен храниться и транспортироваться при температуре не выше -18°C.

В министерстве обратили внимание, что также на этой неделе в Новосибирскую область поступила вторая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») в количестве 1 400 доз. Расширен список медицинских организаций, на базе которых проводится вакцинация данным препаратом. Теперь их 21, в том числе 13 – в г. Новосибирске и 8 – в районах области.

Также расширен список категорий граждан, подлежащих вакцинации. В приоритете по-прежнему медики, а также педагоги, социальные работники, сотрудники сферы ЖКХ, транспорта, правоохранители, тесно работающие с населением.

По состоянию на 15 декабря первый этап иммунизации прошли 789 человек, в том числе 19 – «ЭпиВакКороной».

В Новосибирской области создана необходимая инфраструктура для проведения вакцинации против COVID-19. Закуплены морозильные камеры, рефрижераторы для транспортировки, для обеспечения температуры -18° C переоборудованы две машины. Кроме того, приобретено достаточное количество термосумок и хладоэлементов для того, чтобы обеспечить доставку и соблюдение холодовой цепи на всей территории Новосибирской области.

Министерством здравоохранения Новосибирской области определен перечень медицинских организаций, в которые будет осуществляться передача вакцины, а также количество передаваемых в эти организации доз вакцины.

Ранее было отмечено, что Новосибирская область стала единственным регионом, в котором проводится открытое исследование «ЭпиВакКороны» с участием добровольцев старше 60 лет. Как ранее сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области, на сегодняшний день в регионе используется два препарата: вакцины «Гам-КОВИД-Вак» и «ЭпиВакКорона». Напомним, что в наукограде Кольцово в соответствии с разрешением Министерства здравоохранения РФ №639 от 16 ноября 2020 г. стартовало пострегистрационное исследование ІII-IV фазы «Открытое исследование безопасности, реактогенности и иммуногенности вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 («ЭпиВакКорона») с участием 150 добровольцев в возрасте от 60 лет и старше».