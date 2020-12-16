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Пили, курили, требовали выдачи кредита хулиганы в Новосибирске. Более 30 выездов совершили бойцы ГБР за суки на 16 декабря

18:45 16.12.2020 Фото: АБ Гвардия
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Четыре раза причиной вызова ГБР становилось противоправное поведение нетрезвых граждан в общественных местах.

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а минувшие сутки группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ осуществили более 30 выездов

За минувшие сутки группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ осуществили более 30 выездов на сигналы тревоги. Четыре раза причиной вызова ГБР становилось противоправное поведение нетрезвых граждан в общественных местах.

В 10:32 в отделение банка на ул. Ватутина вошёл пьяный неопрятно одетый мужчина и потребовал немедленно предоставить ему кредит. На предложение занять очередь на обслуживание он отреагировал неадекватно — стал оскорблять работников банка, используя ненормативную лексику и угрожая применением насилия. Менеджер тут же нажала тревожную кнопку и вызвала ГБР, а несостоявшийся клиент, увидев это, поспешил уйти до прибытия охраны.

В 16:33 в магазине по продаже пива, расположенном на ул. Королева, посетитель, изрядно набравшийся хмельного напитка, уснул прямо в торговом зале. Продавцы вызвали ГБР и попросили бойцов разбудить его и выпроводить, что и было сделано.

В 18:21 пожарная сигнализация сработала в хостеле, находящемся на ул. Стартовая. Прибывшие на вызов гвардейцы выяснили, что в одном из номеров, в нарушение правил проживания, курили постояльцы. За грубое нарушение требований пожарной безопасности администрация выселила гостей из гостиницы, а бойцы ГБР проконтролировали их убытие.

В 03:53 ночи в дежурную часть ГВАРДИИ сообщили, что на ул. Кошурникова на парковке около супермаркета четверо мужчин распивают спиртные напитки и шумят. Бойцы ГБР, прибывшие через 4 минуты, убедили нарушителей ночного покоя покинуть охраняемую территорию

задержали охрана чоп АБ ГВАРДИЯ
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