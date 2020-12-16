Обращение к Путину на 17 декабря против строительства свалки на границе Бердска отправили активисты с подписью кандидата в мэры Натальи Слесаревой

В Главгосэкспертизу уже поступили часть документов по будущей свалке у Бердска - результаты инженерных изысканий. У бердчан еще есть время предпринять меры. Они делают всё возможное, чтобы остановить стройку. Читайте полное обращение к Путину.

Владимир Владимирович Путин

Отправили обращение к Путину по будущей свалке у кладбища Бердска активисты. Напомним, большая пресс-конференция с президентом состоится 17 декабря в 12.00 по Москве. Владимир Владимирович ответит на вопросы россиян. Обратиться может любой житель на сайте “Москва-Путину”.

Текст обращения к президенту составлен членами группы "Бердск против свалки", и уже использовался в других запросах и требованиях. В частности он был направлен ранее в приёмную "Единой России" по Новосибирской области, рассказала одна из активистов Светлана Рябоконь. Свою подпись под обращением подтвердила Наталья Слесарева. Также напомним, готовы провести народную экспертизу по будущей свалке у кладбища Бердска и остановить ее строительство активисты Рябоконь и Слесарева, писал "Курьер. Среда. Бердск".

- Да, мы написали обращение. Мы намерены добиться результата, - сказала Слесарева 16 декабря.

- Мы не только письма, но звуковые обращения и видеообращение готовим, - подчеркнула Светлана Рябоконь.

Напомним также, в Главгосэкспертизу уже поступила часть документов по будущей свалке у Бердска - результаты инженерных изысканий. Проведение независимой экспертизы от жителей города может напрямую повлиять - построит ли ООО "Полигон" свалку или нет. У бердчан пока есть время предпринять меры. Они делают всё возможное, чтобы остановить стройку. Читайте полное обращение к Путину.

КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемый Владимир Владимирович!

Мы, жители города Бердска Новосибирской области в соответствии со ст.42 и ст.80 Конституции РФ, просим Вас защитить наше право на благоприятную окружающую среду.

На границе города Бердска и Искитимского района Новосибирской области ООО «Полигон» (ИНН 5445028063) на частном земельном участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085 планируется к реализации проект мусорного полигона TKO (твёрдых коммунальных отходов).

Данный земельный участок, площадью 22Га, расположен на территории Искитимского района Новосибирской области, но имеет общую границу с городом Бердском и находится в 5км от центра (!) города с населением более 100 000 человек и в 1 км от ближайших садовых обществ.

Строительство нового частного полигона TKO противоречит мусорной реформе, принятой поправками к Закону №503-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и начатой Правительством РФ 1 января 2019 года. Реформа предполагает сортировку мусора, создание мусороперерабатывающих комплексов, и рекультивацию старых полигонов. С 1 января 2019 года тариф на вывоз и сортировку отходов был выделен в квитанции об оплате ЖКХ в отдельную строку, который оплачивается жителями города. Однако региональный оператор не выполняет своих обязательств по обработке и обезвреживанию мусора, осуществляя только размещение мусора на свалке.

Согласно данным ФГБУ «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» повторяемость направления ветра 1966 по 2019 год (роза ветров) составляет 31.8% с Южного и 23.2% с Юго-Западного направления. Между планируемым полигоном TKO и городом Бердском нет защитных участков леса, будущий полигон от города фактически отделён только аэродромом Минобороны (кадастровый номер участка 54:32:010448:9). Таким образом, население всего города Бердск попадает под негативное влияние вредных веществ с полигона TKO.

Кроме того, согласно данным карты государственного геоинформационного центра, в районе планируемого полигона TKO находится исток реки Раздельной, которая впадает в Новосибирское (Обское) водохранилище в районе детских оздоровительных лагерей и профилакториев, а также водозабора, обеспечивающего питьевой водой половину населения города. Таким образом, талые и дождевые воды с планируемого полигона TKO попадут в бассейн реки Обь: пострадает как население города Бердска, так и города Новосибирска.

По данным п.1.l.2. Государственных докладов о состоянии санитарно- эпидемиологического благополучия населения за 2017, 2018 и 2019 годы одним из приоритетных факторов среды обитания, оказывающих влияние на здоровье населения, проживающего в крупных населенных пунктах Новосибирской области, является загрязнение атмосферного воздуха взвешенными веществами, оксидом углерода, диоксидом азота, диоксидом серы, сажей, формальдегидом. Загрязнение атмосферного воздуха приводит к увеличению показателей заболеваемости населения такими болезнями как хронический бронхит, бронхиальная астма, болезнями сердечно-сосудистой системы, а также влияет на общие показатели смертности населения. Согласно п.1.2.1. с 2016 до 2019 годы среди взрослого населения наибольший показатель первичной заболеваемости регистрировался по классу «болезни органов дыхания». Строительство нового полигона TKO на земельном участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085 приведёт к обострению заболеваний у жителей города, а также росту социальной напряжённости в городе.

Публичные обсуждения о размещении нового полигона TKO состоялись 12 мая 2020 года. Они были проведены администрацией Искитимского района. Однако, мы, жители города Бердска, находящиеся в непосредственной близости к новому полигону TKO, считаем, что наши интересы не были учтены, а публичные слушания прошли во время пандемии по COVID-19, когда жители были ограничены в передвижении и допуску к публичным мероприятиям. Более того, Прокуратура Искитимского района усмотрела нарушения в проведении публичных слушаний и потребовала у администрации Искитимского района и ООО «Полигон», как заказчика, провести повторные публичные слушания. Однако обе стороны отказались это сделать. Теперь прокуратурой подан иск, который будет рассматриваться в суде.

Мы считаем, что администрация Искитимского района, администрация города Бердска и администрация Новосибирской области, нарушили наши права на благоприятную окружающую среду, гарантированные статьёй 42 Конституции РФ.

Кроме того, просим проверить законность перевода пахотных земель в специальную зону для строительства мусорного полигона ТБО.

На основании вышесказанного, просим Вас дать поручение разобраться лицензирующим и надзорным органам в законности создания на частном земельном участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085 нового полигона TKO.

С уважением, От лица общественной группы города Бердска Наталья Петровна Слесарева.

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