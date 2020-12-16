Упал с девятого этажа и разбился пенсионер в центре Новосибирска

По предварительным данным, мужчина выпал из окна подъезда

16 декабря 2020 года в следственные органы поступило сообщение о том, что на козырьке подъезда дома по улице Максима Горького в Центральном районе города Новосибирска обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты. По данному факту органами Следственного комитета России по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, мужчина выпал из окна подъезда, расположенного между 9 и 10 этажом. Личность погибшего установлена. Им оказался местный житель, 1957 г.р.

В настоящее время следователем СКР проводится осмотр места происшествия, опрашиваются соседи и очевидцы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: nsk.sledcom.ru