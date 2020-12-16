NASA: 21 декабря 2020 года - редчайшее соединение Юпитера и Сатурна. Пропусть нельзя

Кажется, что планеты регулярно пересекают друг друга в солнечной системе, при этом положение Юпитера и Сатурна выравнивается на небе примерно раз в 20 лет.

Сатурн (вверху) и Юпитер (внизу) после захода солнца

В конце года наблюдателей за небесами ждет угощение. То, что стало широко известно как «Рождественская звезда», представляет собой особенно яркое планетное соединение, легко видимое на вечернем небе в течение следующих двух недель, когда яркие планеты Юпитер и Сатурн сходятся вместе, достигая кульминации в ночь на 21 декабря.

В 1610 году итальянский астроном Галилео Галилей направил свой телескоп на ночное небо и открыл четыре луны Юпитера - Ио, Европу, Ганимед и Каллисто. В том же году Галилей также обнаружил странный овал, окружающий Сатурн, который, как позже выяснили наблюдения, был его кольцами. Эти открытия изменили представление людей о дальних уголках нашей Солнечной системы.

Тринадцать лет спустя, в 1623 году, две планеты-гиганты Солнечной системы, Юпитер и Сатурн, вместе путешествовали по небу. Юпитер догнал Сатурн и обогнал его в результате астрономического события, известного как «Великое соединение».

«Вы можете представить Солнечную систему как ипподром, где каждая из планет является бегуном на своей полосе, а Земля - ​​к центру стадиона», - сказал Генри Труп, астроном из отдела планетологии в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне. . «С нашей точки зрения мы сможем увидеть Юпитер на внутренней полосе, приближающийся к Сатурну весь месяц и, наконец, обгоняющий его 21 декабря».

Кажется, что планеты регулярно пересекают друг друга в солнечной системе, при этом положение Юпитера и Сатурна выравнивается на небе примерно раз в 20 лет.

Что же тогда делает зрелище этого года таким редким? Прошло почти 400 лет с тех пор, как планеты прошли так близко друг к другу в небе, и почти 800 лет с тех пор, как выравнивание Сатурна и Юпитера произошло ночью, как и в 2020 году, что позволяет почти всем во всем мире стать свидетелями этого «великого соединение. "

Ближайшее выравнивание появится с интервалом всего в одну десятую градуса и продлится несколько дней. 21 числа они появятся так близко, что мизинец на расстоянии вытянутой руки легко охватит обе планеты в небе. Планеты можно будет легко увидеть невооруженным глазом, посмотрев на юго-запад сразу после захода солнца.

С нашей точки зрения на Земле, огромные газовые гиганты будут казаться очень близко друг к другу, но они останутся на расстоянии сотен миллионов миль друг от друга в космосе. И хотя соединение происходит в тот же день, что и зимнее солнцестояние, время - просто совпадение, основанное на орбитах планет и наклоне Земли.

«Подобные соединения могут происходить в любой день года, в зависимости от того, где планеты находятся на своих орбитах», - сказал Труп. «Дата соединения определяется положением Юпитера, Сатурна и Земли на их пути вокруг Солнца, а дата солнцестояния определяется наклоном земной оси. Солнцестояние - самая длинная ночь в году, поэтому это редкое совпадение даст людям отличный шанс выйти на улицу и увидеть солнечную систему ».

Хотите узнать, когда и где искать? Присоединяйтесь к Трупу, когда он рассказывает о «Великом союзе» в #NASAScience Live в четверг, 17 декабря. Задавайте вопросы с помощью #askNASA. Эпизод NASA Science Live будет транслироваться в прямом эфире в 15:00 EST в четверг на телевидении NASA и на веб-сайте агентства , а также на каналах NASA в Facebook , YouTube и Periscope .

Для тех, кто хотел бы увидеть это явление воочию, вот что нужно сделать:

Найдите место с беспрепятственным видом на небо, например, поле или парк. Юпитер и Сатурн яркие, поэтому их можно увидеть даже из большинства городов.

Через час после заката взгляните на юго-западное небо. Юпитер будет выглядеть как яркая звезда и будет хорошо виден. Сатурн будет немного слабее и появится немного выше и левее Юпитера до 21 декабря, когда Юпитер его догонит, и они поменяются местами в небе.

Планеты можно увидеть невооруженным глазом, но если у вас есть бинокль или небольшой телескоп, вы сможете увидеть четыре больших луны Юпитера, вращающихся вокруг планеты-гиганта.

Источник: NASA