Будет ли конец света сегодня, 16 декабря 2020?

Нобелевский лауреат и экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что планете Земля угрожает разрушение, если люди не смогут прийти к компромиссу.

Земляне уже начали обсуждать очередной апокалипсис, который может произойти 16 декабря 2020 года

В Сети появилась новая дата конца света в 2020 году. Теперь его «перенесли» на 16 декабря. Ранее в социальных сетях пользователи обсуждали возможный апокалипсис, ориентируясь на слова Ванги и Нострадамуса.

Правда ли, что 16 декабря 2020 года будет конец света

Земляне уже начали обсуждать очередной апокалипсис, который может произойти 16 декабря 2020 года. Ранее говорили, что конец света возможен 22 декабря 2020 года. Такие данные стали известны от журналиста Сергея Косторного, который передавал предсказания Ванги. Примечательно, что причина, по которой может произойти апокалипсис, совпадает с той, что говорила Ванга.

В соцсетях начали распространять информацию о том, что неизвестный астероид промчится в непосредственной близости от планеты Земля 16 декабря 2020 года и уничтожит человечество. Как именно это может быть, не сообщается.

Представители NASA сообщили, что им ничего неизвестно о возможном падении астероида, более того, они не знают и о том, что в этот день космический объект пролетит неподалеку от планеты Земля. Это значит, что никакого конца света не будет и то, что обсуждают пользователи в соцсетях, является фейковой информацией.

Фейки о конце света появляются практически каждый месяц. Их можно отыскать огромное количество. Люди, которые выдают себя за опытных астрологов или пользуются именами великих предсказателей, пытаются стать известнее за счет того, что распространяют подобные слухи. К сожалению, от них не спастись.

Кроме того, прямо сейчас жители планеты Земля обсуждают более правдивую версию об апокалипсисе, которую озвучил российский журналист Сергей Косторный.

Кум Ванги рассказал о возможном конце света

Журналист из России Сергей Косторный называет себя кумом Вангелии, болгарской провидицы. Сотрудник СМИ побывал в студии федеральных каналов в декабре 2019 года, с тех самых пор новости о нем регулярно появляются в СМИ.

Косторный заявил, что землянам стоит опасаться дня пяти двоек, но в этом году таких дней целых два — 22 февраля и 22 декабря. После первой даты, которая не принесла ничего плохого человечеству, люди начали обсуждать вторую. Именно 22 декабря 2020 года может произойти апокалипсис, который, если и не уничтожит половину населения Земли, то “встряхнет” людей и “перезапустит” планету.

Журналист говорил о том, что в день пяти двоек на планету Земля обрушится большая беда. По его словам, в этот день неподалеку от Земли промчится космический объект, который может навредить землянам.

Вполне возможно, что астероид не упадет на планету, но все равно затронет людей. Ванга якобы говорила о том, что астероид сильно изменит человеческую судьбу. Например, те, кто запомнился своими хорошими поступками, уважением и верит в Господа, не только сможет спастись, но и станет еще лучше. Люди, которые всегда были плохими и совершили в своей жизни много отвратительных поступков, наоборот, станут жертвами апокалипсиса.

Стоит отметить, что за день до потенциальной даты конца света должно произойти удивительное явление — появление Вифлеемской звезды. Ученые сообщили, что 21 декабря 2020 года жители планеты Земля смогут насладиться полетом Рождественской (она же Вифлеемская) звезды.

В последний раз ее видели 800 лет назад. В следующий раз на такую звезду можно будет взглянуть в 2060 году, после чего ее не будет видно еще как минимум 3 века.

Бывший президент Польши предсказал конец света

Предсказания о конце света в Сети появляются с завидной частотой, однако почти все из них от астрологов, тарологов и конспирологов. Крайне редко можно встретить предсказания от бывших лидеров мировых стран.

Нобелевский лауреат и экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что планете Земля угрожает разрушение, если люди не смогут прийти к компромиссу. По его словам, жизнь на Земле «испарится» на несколько тысяч лет.

Бывший польский лидер отметил, что планета четыре раза проходила через подобные апокалипсисы и каждый раз перерождалась. Господин Валенса не назвал дату конца света, но уверен, что это точно будет в ближайшие несколько лет.

Источник: 1rre.ru